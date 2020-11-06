CNN Türk’ten Razi Canikligil açıklaması: Hakaretin başladığı yerde fikir ve ifade özgürlüğünden bahsedilemez, Zafer Şahin ve izleyicilerimizden özür dileriz

CNN Türk, dünkü "Gece Görüşü" programında Hürriyet Gazetesi ABD muhabiri Razi Canikligil’in Takvim Gazetesi Ankara Temsilcisi Zafer Şahin’e yönelik sözlerine ilişkin olarak, "Hakaretin başladığı yerde fikir ve ifade özgürlüğünden bahsedilemez, Zafer Şahin ve izleyicilerimizden özür dileriz" açıklamasını yaptı.

CNN Türk'ün yazılı yaptığı açıklamada, "Programa ABD’den Skype ile katılan gazeteci Razi Canikligil program konuklarından Takvim Gazetesi Ankara Temsilcisi Zafer Şahin’e hakaret etmiştir. Canlı yayın sırasındaki tüm uyarılara rağmen Zafer Şahin’den özür dilememiştir. Bu durum CNN TÜRK’ün yayın ilkelerini bu vesileyle bir kez daha hatırlatma ihtiyacını doğurmuştur. CNN TÜRK ekranları tüm görüş ve düşüncelere açıktır. Hangi görüşten olursa olsun herkes her konuda fikirlerini özgürce ifade edebilmektedir. Ancak hangi görüşten olursa olsun kimse bir başkasına siyasi görüşü, fikirleri, etnik kökeni, cinsiyeti, fiziksel görünüşü veya bir başka sebeple hakaret etme özgürlüğüne sahip değildir. Hakaretin başladığı yerde fikir ve ifade özgürlüğünden bahsedilemez. Gazeteci Razi Canikligil Gece Görüşü programında Zafer Şahin’e hakaret ederek, tasvip edilemeyecek bir davranışa imza atmıştır. Yaşanan bu olay nedeniyle başta Zafer Şahin olmak üzere programın diğer konukları ve izleyicilerimizden özür dileriz." denildi.

Ne olmuştu?

CNN Türk'te ABD seçimlerinin konuşulduğu programda tartışan Razi Canikligil ve Zafer Şahin arasında gergin anlar yaşandı. Zafer Şahin, gazeteci Razi Canikligil'i ABD vatandaşı olduğu için ABD anayasasına el basarak yemin etmekle itham edince Canikligil tepki gösterdi. Canikligil, Şahin'e "Sen öyle dar zihniyetli bir adamsın ki yurt dışında yaşayan milyonlarca insanı zan altında bırakıyorsun. Sen aptal, şapşal bir adamsın" dedi. Tartışma büyüyünce, Razi Canikligil "Ben böyle seviyesiz bir programda bulunamam" diyerek yayını terk etti.

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