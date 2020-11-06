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Hürriyet'in ABD Muhabiri Canikligil, Zafer Şahin'e köpürdü ve yayını terk etti: Aptal, müptezel!

Tartışma büyüyünce, Razi Canikligil yayını terk etti

06 Kasım 2020 08:27

CNN Türk'te ABD seçimlerinin konuşulduğu programda tartışan Razi Canikligil ve Zafer Şahin arasında gergin anlar yaşandı. 

Zafer Şahin, gazeteci Razi Canikligil'i ABD vatandaşı olduğu için ABD anayasasına el basarak yemin etmekle itham edince Canikligil tepki gösterdi. Canikligil, Şahin'e "Sen öyle dar zihniyetli bir adamsın ki yurt dışında yaşayan milyonlarca insanı zan altında bırakıyorsun. Sen aptal, şapşal bir adamsın" dedi.

Tartışma büyüyünce, Razi Canikligil "Ben böyle seviyesiz bir programda bulunamam" diyerek yayını terk etti.

Canikligil daha sonra tweet atarak, "Hepinizden özür diledim, günlerdir zor dayandım. Buraya kadarmış" ifadelerini kullandı.

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