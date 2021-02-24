CNN Türk'te Bünyamin Sürmeli'nin yerine gelen isim belli oldu

CNN Türk Meteoroloji Danışmanı Prof. Dr. Orhan Şen oldu. Meteoroloji Yüksek Mühendisi Prof. Dr. Orhan Şen, bundan böyle CNN Türk izleyicisiyle buluşacak. Kanalda meteoroloji haberlerini 20 yıldan fazla süre Bünyamin Sürmeli sunuyordu.

Prof. Orhan Şen "Bünyamin Sürmeli ayrılmış. Haberglobal TV de şimdi. CNN'den gelecek tekliflere açığım. Meteoroloji Editörü olarak." demişti.

CNN Türk Meteoroloji Danışmanı olarak ekranda yer alacak olan Şen, "CNN Türk haber televizyonculuğunda çok önemli bir marka. Artık ben de CNN Türk ailesinin bir parçasıyım. 40 yıllık birikimim ve yaptığım çalışmalarla hava, su, iklimle ilgili doğru bilgileri CNN Türk yayınlarıyla geniş kitlelere duyurabilecek olmaktan çok mutluyum. Havayla ilgili son gelişmeler için herkes CNN Türk ekranlarında olsun. İlk bilen siz olun" dedi.

Orhan Şen

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