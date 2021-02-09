CNN Türk ile yollarını ayıran Bünyamin Sürmeli'nin yeni adresi belli oldu

CNN Türk'te 20 yıldan uzun süredir hava durumu sunan Bünyamin Sürmeli bundan sonra Haber Global'de ekrana çıkacak.

Haber Global'den bugün yapılan açıklamada, "Türkiye'de hava durumu denince akla gelen ilk isim olan Bünyamin Sürmeli; hava durumu ile ilgili son gelişmeler, özel belgeseller ve projeleriyle artık Haber Global ekranlarında olacak" denildi.

CNN Türk’te 21 yıl 3 ay meteoroloji mühendisi ve hava durumu sunucusu görevi ile ekrana gelen Bünyamin Sürmeli’nin ayrılığının ardında Yemek Sepeti reklamının olduğu iddia edilmişti.

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