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Medya

Prof. Orhan Şen: Bünyamin Sürmeli ayrılmış; CNNTürk'den gelecek tekliflere açığım

11 Şubat 2021 15:14

İstanbul Teknik Üniversitesi Meteoroloji Mühendisliği bölümü öğretim üyesi Prof. Dr. Orhan Şen, CNNTürk'te hava durumu programları yapan Meteoroloji Mühendisi Bünyamin Sürmeli'nin kanaldan ayrılmasının ardından iş tekliflerine açık olduğunu söyledi. 

Twitter hesabından CNNTürk'ü etiketleyen Prof. Orhan Şen "Bünyamin Sürmeli ayrılmış. Haberglobal TV de şimdi. CNN'den gelecek tekliflere açığım. Meteoroloji Editörü olarak.

Ne olmuştu?

21 yıldır CNNTürk ekranlarında hava durumu programları yapan Meteoroloji Mühendisi Bünyamin Sürmeli, Twitter hesabından paylaştığı "Allahaısmarladık CNNTürk" sözleriyle kanala veda etti.

Sürmeli'nin yeni adresi Haber Global oldu. 

 

 

 

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