CNN Türk spikeri Emre Tilev işten çıkarıldı

Kanal D ve CNN Türk Spor Spikeri Emre Tilev’in işine son verildi. Tilev’in işine son verilme gerekçesi ise açıklanmadı.

İşten çıkarıldığını duyuran Tilev yayımladığı mesajda şu ifadeleri kullandı:

“30 Yıllık meslek yaşamımda önemli bir dönem. Çok şey paylaştığım can dostlar. Rüzgarın ıslığına kulak veren, güneşin doğuşuna ortak olan ve gecenin karanlığını birlikte yaşayan can dostlar. Sabahı bilmeyen, geceyi görmeyen çalışan bir ekip. Ben o ekibin minicik bir parçası olmaya çalıştım. Çok çalıştım ki bu konuda hiç mütevazı olmayacağım. Çok çabaladım. Çalışma manyaklığım ile bazen kalplerin sınırlarını zorladım. İşimi her şeyin önüne koydum. Yaşamımı bile ikinci plana attım. İş için dostlarımı yordum. Ve bu gün… KOVULDUM. Hakkınızı helal ediniz...”