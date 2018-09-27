Emre Tilev: Neden biz Türkiye'nin en güçlü televizyon kanalıyız, çünkü arkamızda Demirören var

Spor spikeri Emre Tilev Türkiye ile Almanya'nın yarıştığı EURO 2024 organizasyonu değerlendirirken ilginç ifadeler kullandı. Tilev, "Neden biz Türkiye’nin en güçlü televizyon kanalıyız, çünkü arkamızda Demirören var" dedi.

UEFA'nın EURO 2024 açıklamasından önce CNN Türk canlı yayınında Tilev değerlendirmelerde bulundu.

Tilev, Türkiye'nin adaylığının arkasında hükümetin olduğunu söyleyerken CNN Türk için şu ifadeleri kullandı:

"Neden biz Türkiye’nin en güçlü televizyon kanalıyız, çünkü arkamızda Demirören var.Türkiye'nin adaylığının arkasında da hükümet var. Almanya'da böyle bir desteğin olduğunu söyleyemeyiz"