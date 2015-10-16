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CNN International: ABD'li savunma yetkilileri "Türkiye, Rus İHA'sını vurdu" dedi

Rusya, Suriye'de göreve çıkan tüm hava araçlarının üslerine döndüğünü açıklamıştı

16 Ekim 2015 23:26

CNN International haber kanalı, son dakika olarak geçtiği ve ABD'li güvenlik yetkililerine dayandırdığı haberde, bugün Türkiye'nin Suriye sınırının 3 kilometre içindeyken vurulan insansız hava aracının Rusya'ya ait olduğunu iddia etti. 

 

NBC: Benzerleri Ukrayna'da da bulundu

 

NBC’nin internet sitesinde yer alan haberde de ABD’li savunma yetkililerinin iddiası tekrarlandı. NBC'nin haberinde “ABD’li savunma yetkilileri  ve askeri kaynaklar, Türkiye’nin Suriye sınırında vurduğu silahsız İHA’nın Rusya’ya ait gibi göründüğünü söyledi” denildi.

Habere göre, ABD’li yetkililer, bugün vurulan İHA’ya tam olarak benzeyen hava araçlarının geçen yıl Ukrayna’da da ele geçirildiğini hatırlattı.

 

Rusya: Tüm araçlar döndü

 

Dışişleri Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada hava aracının milliyetinin bilinmediği belirtilmişti.

Rusya Savunma Bakanlığı, Suriye'deki tüm uçaklarının güvenli şekilde üslerine döndüğünü, tüm İHA'larının da "planlandığı gibi" faaliyetlerini sürdürdüğünü açıklamıştı.

ABD'li bir yetkili, "Düşürülen aracın Rusya'ya ait olduğundan şüpheleniyoruz" demişti. 

 

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