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Rusya: Suriye'deki uçuşlar için Türkiye ile doğrudan temas kurduk

TSK, sınır ihlali yapan kimliği belirsiz bir İHA'yı düşürdüğünü açıklamıştı

16 Ekim 2015 20:44

TSK'nın sınır ihlali yaptığını açıkladığı İHA'yı düşürmesinin ardından Türkiye sınırında artan hava trafiği ve hem Rusya'nın hem de ABD'nin hava operasyonlarında Türkiye'yi bilgilendirip bilgilendirmediği konusu yeniden gündeme geldi. Konuya ilişkin açıklama yapan Rusya Savunma Bakanlığı Suriye'deki uçuşlar için Türkiye ile doğrudan temas kurulduğu bilgisi verildi.

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