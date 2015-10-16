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Dünya

Rusya: Suriye'ye giden bütün uçaklarımız geri döndü

ABD, TSK'nın düşürdüğü İHA'nın Rusya'ya ait olabileceğini duyurmuştu

16 Ekim 2015 20:18

TSK’nın vurduğu İHA’ya ilişkin Rusya’dan da açıklama geldi. Uçağın kendilerine ait olduğu iddiasını yalanlayan Rusya, Suriye’ye göreve giden tüm uçaklarının geri döndüğünü açıkladı. ABD Türkiye tarafından düşürülen İHA'nın Rus olduğundan 'şüphelendiğini' duyurmuştu.

 

Rusya: Hepsi sağlam

 

RIA Novosti'ye göre, Rusya Savunma Bakanlığı, Suriye'deki tüm uçaklarının güvenli şekilde üslerine döndüğünü, tüm İHA'larının da "planlandığı gibi" faaliyetlerini sürdürdüğünü açıkladı.

 

ABD : Rus olabilir

 

ABD'den de Türkiye'nin düşürdüğü hava aracıyla ilgili açıklama yapıldı. Reuters'a konuşan ABD'li yetkili, "Düşürülen aracın Rusya'ya ait olduğundan şüpheleniyoruz" dedi. 

 

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