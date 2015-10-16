Rusya: Suriye'ye giden bütün uçaklarımız geri döndü

TSK’nın vurduğu İHA’ya ilişkin Rusya’dan da açıklama geldi. Uçağın kendilerine ait olduğu iddiasını yalanlayan Rusya, Suriye’ye göreve giden tüm uçaklarının geri döndüğünü açıkladı. ABD Türkiye tarafından düşürülen İHA'nın Rus olduğundan 'şüphelendiğini' duyurmuştu.

Rusya: Hepsi sağlam

RIA Novosti'ye göre, Rusya Savunma Bakanlığı, Suriye'deki tüm uçaklarının güvenli şekilde üslerine döndüğünü, tüm İHA'larının da "planlandığı gibi" faaliyetlerini sürdürdüğünü açıkladı.

ABD : Rus olabilir

ABD'den de Türkiye'nin düşürdüğü hava aracıyla ilgili açıklama yapıldı. Reuters'a konuşan ABD'li yetkili, "Düşürülen aracın Rusya'ya ait olduğundan şüpheleniyoruz" dedi.