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Dışişleri Bakanı: Rusya'ya "Yanlış yapıyorsunuz; sınırda her an kaza olabilir" dedik

"Ruslara 'Siz Suriye'yi bölmek mi istiyorsunuz?' diye sorduk"

16 Ekim 2015 23:18

Türkiye'den Suriye konusunda, hem Rusya'ya hem de Avrupa Birliği'ne sert mesajlar geldi. Rusya'nın Suriye'deki harekatlarının IŞİD'le mücadele ile "hiçbir alakası olmadığını" söyleyen ve "yanlış yapıyorlar" diyen Dışişleri Bakanı Sinirlioğlu, "Rusya'yı her an sınırda bir kaza olabileceği konusunda uyardık" ifadesini kullandı.

Sinirlioğlu, son dönemde Rusya ile Suriye özelinde pekçok temas olduğunu anlatarak, "Ruslar'a şu mesajı verdik; Bizim için tek önemli mesele var. Suriye'nin istikrar ve güvenliği. Suriye'deki kaos, Türkiye için ulusal güvenlik meselesidir dedik" diye konuştu. 

Hürriyet'te yer alan habere göre, Rusya'ya, "siz Suriye'yi bölmek mi istiyorsunuz?" sorusunu yönelttiklerini de kaydeden Bakan Sinirlioğlu, şöyle konuştu;
"Ruslar, 'Suriye'nin bölünmesine niyetimiz yok' dediler. Ama sonra bu sözlerine uygun davranışlar sergilemediler. Rus hava harekatlarına bakıyorsunuz, DEAŞ (IŞİD) ile mücadele konusunda bu harekatların hiçbir alakası olmuyor. Ruslar daha çok Esad'ın kontrol ettiği Suriye'nin yüzde 14'lük alanın dış sınırlarında harekat düzenliyorlar. Onun sınırlarını tahkim eden bir strateji izliyorlar. Bu, Suriye'nin birliğini, bütünlüğünü sağlayacak bir yol değildir. Bundan çözüm çıkmaz."

Daha Rusya hava harekatlarına başlamadan, New York'ta Rus meslektaşı Lavrov ile görüştüğünü de hatırlatan Sinirlioğlu, Lavrov'a verdiği mesajı da şu sözlerle aktardı,
"Harekatların Türkiye sınırına yakın yerlerde yapılması tehlikeli durumları karşımıza çıkarabilir. Türkiye sınırında yapılacak harekatlar, kazalara sebebiyet verecek kadar ciddi bir durumdur."

 

'Esad kabul etti'

 

Beşar Esad yönetiminin halen Suriye'nin yüzde 14'ünün kontrolünü elinde tutuğunu anlatan Sinirlioğlu, "Esad, ülkenin tamamını idare etme şansı olmadığını kendisi de kabul etti. Bunu İtiraf ettikten sonra Esad'ın hala çözümün parçası olabileceğini düşünmek, çözüm istememek anlamına gelir. Bunun için Rusya'ya "yanlış yapıyorsunuz" dedik" diye konuştu

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