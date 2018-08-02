T24 LogoT24 Logo
Yaşam

CNN duyurdu: Bourdain'in anısı önümüzdeki sonbaharda televizyonda olacak

Anthony Bourdain, 8 Haziran 2018 tarihinde kendi hayatına son vermişti

02 Ağustos 2018 23:26

CNN, Anthony Bourdain’in anısını yaşatmak adına ünlü televizyoncunun ‘Part Unknown’ isimli programını bir sezon daha devam ettireceğini duyurdu.

Variety dergisine göre, yedi bölümlük sezon sonbaharda CNN’de yayınlanacak. Bir bölümün hazır olduğu ve o bölümde Bourdain’in izleyicilerinin aklında yer etmiş programlarından bir kolaj oluşturulacağı da söyleniyor.

Diğer bölümlerde ise arşiv görüntüleri ve program ekibinin anıları yer alacak.

2013’te başlayan ‘Part Unknown’ beş Emmy ödülü kazanmıştı.

Bourdain, 8 Haziran 2018 tarihinde kendi hayatına son verdiğinde programın bir bölümünün çekimleri için Fransa’daydı.

ETİKETLER

anthony bourdaincnnparts unknowntelevizyon

İlgili Haberler

Anthony Bourdain'in son söyleşisi: Kazanmaya ihtiyacım yok; yalnızca hayatta kalmalıyım...

“Bana on beş dakika ayıracağını düşünmüştüm; iki buçuk saat boyunca, durmadan konuştuk”

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24