CNN duyurdu: Bourdain'in anısı önümüzdeki sonbaharda televizyonda olacak

CNN, Anthony Bourdain’in anısını yaşatmak adına ünlü televizyoncunun ‘Part Unknown’ isimli programını bir sezon daha devam ettireceğini duyurdu.

Variety dergisine göre, yedi bölümlük sezon sonbaharda CNN’de yayınlanacak. Bir bölümün hazır olduğu ve o bölümde Bourdain’in izleyicilerinin aklında yer etmiş programlarından bir kolaj oluşturulacağı da söyleniyor.

Diğer bölümlerde ise arşiv görüntüleri ve program ekibinin anıları yer alacak.

2013’te başlayan ‘Part Unknown’ beş Emmy ödülü kazanmıştı.

Bourdain, 8 Haziran 2018 tarihinde kendi hayatına son verdiğinde programın bir bölümünün çekimleri için Fransa’daydı.