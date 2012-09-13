Hillary Clinton: O filmle hiçbir bağlantımız yok, filmin içeriği iğrenç

"Müslümanların Masumiyeti" adlı filmle ABD yönetiminin hiçbir bağlantısının olmadığını belirten ABD Dışişleri Bakanı Hillary Clinton, filmin içeriğini de "iğrenç" bulduğunu belirtti.

Fas'ın başkenti Rabat'ta açıklama yapan ABD Dışişleri Bakanı Hillary Clinton, Hz. Muhammed'e hakaret eden "Müslümanların Masumiyeti" adlı filmle ABD yönetiminin hiçbir bağlantısı bulunmadığını söyledi.

Video paylaşım sitesi YouTube'da yayınlanan videonun içeriğini "iğrenç" bulduğunu belirten ABD Dışişleri Bakanı Clinton, "ABD yönetiminin bu filmle hiçbir bağlantısı yok. Bu filmdeki içeriği ve verdiği mesajı kesinlikle reddediyoruz" dedi.

"Bana sorarsanız bu film iğrenç ve kınıyorum" diyen Clinton, hazırlanan filmle büyük bir dinin lekelenmeye çalışıldığını ve provokasyonun amaçlandığını söyledi.

Suudi Arabistan'dan kınama

Suudi Arabistan'da, İslam karşıtı filmi protesto ederken, Libya'da ABD Büyükelçisi ve diğer 3 diplomatın öldürülmesini kınadığını açıkladı. Suudi yönetimi, ABD'ye başsağlığı dilediğini de belirtti.