Müslümanları kızdıran filmin yönetmeni konuştu

Hz. Muhammed’e hakaretler içeren ve protesto gösterilerine yol açan ’Müslümanların Masumiyeti’ adlı filmin yapımcısı Sam Bacile, filmi ’provokatif bir siyasi tutum’ için yaptığını itiraf etti.

Filmin yapımcısı ve yönetmeni İsrail asıllı Amerikan vatandaşı Sam Bacile, Amerikan Wall Street Journal gazetesine verdiği demeçte, ” İslam kanserdir, Müslümanlar da yok edilmesi gereken böceklerdir. Bu film ile İslam’ın nefret içerikli bir din olduğunu göstereceğim” ifadelerini kullandı.

”Bu film için 100 İsrailli bağışçıdan 5 milyon dolar aldım ve filmi İsrail için yaptım” diyen Sam Bacile, ABD’nin Florida eyaletinde Kur’an-ı Kerim yakan rahip Terry Jones’dan destek aldığını söyledi.

Bacile’in tepkilerin ardından saklandığı bildirildi.

Filmin kampanyasını Kaliforniya’da yaşayan Müslüman karşıtı tutumuyla bilinen Kıpti Moris Sadek’in yaptığı belirtiliyor.

Afganistan'da Youtube yasaklandı

Afganistan'da, Hazreti Peygamber'e hakaret içeren filmler nedeniyle ''Youtube'' video paylaşım sitesine erişimin geçici olarak engellendiği bildirildi.

Ulaştırma Bakanlığı'na bağlı Bilgi Teknolojileri Genel Müdürü Eymal Mercan, Libya ve Mısır'da tepkilere neden olan ''Innosence of Muslims'' (Müslümanların Masumiyeti) filmin ''Youtube''a konulmasından 90 dakika sonra siteye erişimi engellediklerini söyledi.

Afganistan Devlet Başkanı Hamid Karzai de filmi kınayarak, ''insanlık dışı ve onur kırıcı'' olarak nitelendirdi.

Bu yılın başında ülkenin kuzeyindeki Bagram Cezaevi'nde görevli ABD askerilerinin yanlışlıkla kütüphaneden çalınan yüzlerce Kuran-ı Kerim ve diğer dini eserleri yakması üzerine Afganistan protesto gösterilerine sahne olmuştu.