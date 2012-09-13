Müslümanları kızıdıran filmi çeken isim kim?

Mısır, Libya ve Yemen'de kanlı protestolara neden olan “Müslümanların Masumiyeti” filminin arkasındaki kişinin Nakoula Basseley Nakoula olduğu iddia edildi.

hürriyet.com.tr'de yer alan habere göre; Geçmişte ABD'de sahte kimlikle dolandırıcılık suçlamasıyla 21 ay hapis cezasına ve yüz binlerce dolar tazminat ödemeye mahkum edilen Nakoula, “Innocence of Muslims” (Müslümanların Masumiyeti) filmini yönettiği iddialarını reddetmişti.

Ancak Associated Press'e konuşan bir emniyet yetkilisi, filmin arkasındaki ismin Nakoula olduğunu söyledi. Böylece filmin yapımcısı olduğunu açıklayan Sam Bacile isimli kişinin de Nakoula olduğu kesinleşmiş oldu.

Nakoula, bu sabah saatlerinde Los Angeles’taki evinin önünde Associated Press haber ajansına yaptığı açıklamada, kendisinin bir Kıpti Hıristiyan olduğunu, filmin yönetmeninin de Kıpti Hıristiyanların Müslümanlar tarafından maruz kaldığı muameleden kaygılı olduğunu belirtmişti.

Kimlik gösterdi

Nakoula, kendisini Bacile olarak tanıttığı iddialarını da reddetmişti. Ajansın muhabirine sürücü ehliyetini gösteren Nakoula, parmağıyla kimlikteki Basseley kısmını kapatmaya çalışmıştı.

Çalıntı kimlik ve sosyal güvenlik numaraları kullanarak federal bankalarda hesabı bulunan çok sayıda kişiyi dolandıran Nakoula, 2010 yılında mahkemenin aleyhinde verdiği karara itiraz etmemişti. Dolandırdığı sahışlara yaklaşık 800 bin dolar ödemeye mahkum edilen Nakoula'nın, şartlı tahliye gözetmeninin onayı olmadan bilgisayar ya da internet kullanması da beş yıllığına yasaklanmıştı.

AP, Salı günü ulaştığı Bacile’in telefon numarasını geçtiğimiz günlerde internet sitesinde “Innocence of Muslims” filminin reklamını yapan ABD’li muhafazakar Kıpti Hıristiyan Morris Sadek üzerinden elde etmişti. Bacile 56 yaşında İsrail doğumlu bir Yahudi yazar ve yönetmen olduğunu söylemişti.

Film projesine katkıda bulunan Hıristiyan aktivist Steve Klein ise Bacile’in bir takma ad olduğunu ve söz konusu kişinin Hıristiyan olduğunu söyledi. Klein bir önceki gün, filmi çeken kişinin Mısır’daki aile üyelerinin hayatlarından endişe eden bir İsrailli Yahudi olduğunu belirtmişti.

İsrail kaynakları ise ellerinde “Sam Bacile” diye birine ait vatandaşlık kayıtları olmadığını belirtirken söz konusu kişinin Yahudi olduğu iddialarını da reddetti.

AP’nin Klein aracılığıyla Bacile’e bir mesaj bırakması üzerine Klein bir başka telefondan ajansı arayarak röportajı teyit etti, daha sonra da Bacile’i kendi cep telefonundan aradı.

Beyin takımında Türkiye'den de birileri var

Klein, filme destek veren kişiler arasında Türkiye'den de birileri olduğunu iddia etti ancak isim vermedi. Suriye, Irak, Türkiye, Pakistan, İran ve Mısır’dan birkaç Kıpti Hıristiyan’dan oluşan 15 kişilik bir beyin takımının film üzerinde çalıştığını ifade eden Klein, “Birçoğu isimlerini açıklamama izin vermedi çünkü korkuyorlar” dedi.

Florida’da yaşayan ve 11 Eylül’ün dokuzuncu yıldönümünde düzenlediği Kur’an yakma eylemiyle dünyayı ayağa kaldıran Rahip Terry Jones ise filmin yönetmeniyle telefonda konuştuğunu ve kendisi için dua ettiğini belirtti.

Filmi yapan kişilerle şahsen tanışmadığını, ancak birkaç hafta önce bir kişinin kendisini arayarak filmle ilgili destek istediğini söyleyen Jones, “Ben şahsen tanışmadım ama Sam Bacile gerçek adı değil. Az evvel telefonla konuştuk. Saklanıyor ve kimliğini açık etmek istemiyor. Olaylardan ve yaşananlardan sarsılmış durumda. Onu desteklemeyen birçok insan var” dedi.

Temmuz ayında filmin parçalarının yayınlayan “Sam Bacile” isimli YouTube kullanıcısının hesabından da dün Arapça “Bu yüzde 100 Amerikan filmi, inekler” gibi yorumlar yapıldı.

Oyuncular: Bize dublaj yapılmış

Filmde rol alan oyuncular ise dün bir ortak açıklama yayınlayarak proje konusunda yanlış yönlendirildiklerini ve diyaloglardan bazılarının sonradan dublajlandığını söyledi. Filmin fragmanının İngilizcesinde özellikle “Muhammed” kelimesinin geçtiği yerlerdeki uyumsuzluklar da bazı değişiklikler yapıldığına işaret etti.

Filmin geçtiğimiz yıl “Çöl Savaşçıları” adıyla Los Angeles’ta bir sinemada oynadığı da ortaya çıktı. Sinemanın yöneticisi filmin gösteriminin “Sam” adlı bir kullanıcı taradından ayarlandığını söyledi. Hukuki bir nedenle YouTube’dan bazı videolar kaldırılırken videoya hala erişilebiliyor.

Olay film

Yüz Yahudi işadamından beş milyon dolar bağış toplanarak yapıldığı belirtilen "Innocence of Muslims" fiminin YouTube’da yayınlanan 13 dakikalık fragmanında, amatör oldukları belli bir grup oyuncu, “Hz. Muhammed hakkındaki gerçekleri açıklıyoruz” iddiasıyla bir dizi hakareti arka arkaya sıralıyor. Filmde Hz. Muhammed kadın düşkünü, Müslümanlar ise haydut olarak nitelendiriliyor.