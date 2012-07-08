Clinton: Esed, sayılı günleri kaldığını bilmeli

ABD Dışişleri Bakanı Hillary Rodham Clinton, Suriye'de barış umutları için zamanın tükendiğini söyledi ve yönetimin düşeceği uyarısında bulundu.

Clinton, Japonya'da yaptığı konuşmada, BM ve Arap Birliği'nin Suriye Özel Temsilcisi Kofi Annan'ın barış planının başarısızlığa uğradığını söylemesinin bir uyarı olduğunu belirterek, 16 aydır Esed rejimine karşı süren ayaklanmalarda, Suriye halkı için en ölümcül ayın geçen ay olduğunu kaydetti.

Muhaliflerin daha etkili olduğunu ve Suriye ordusuna karşı taarruza geçtiğini ifade eden Clinton, Suriye Devleti'nin yıkılabileceği ikazını yaptı.

Clinton, Esed yönetiminin sayılı günleri kaldığını bilmesi gerektiğini söyleyerek, bütün bölgeyi etkileyecek yıkıcı saldırılardan Suriye'yi korumak için hala şans olduğunu sözlerine ekledi.