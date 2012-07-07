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Dünya

Çin: Clinton'ın sözleri kabul edilemez

Liu, ülkesinin Suriye konusundaki ”adil ve yapıcı” tavrının geniş bir uluslararası destek gördüğünü savundu

07 Temmuz 2012 17:13

Çin Dışişleri Bakanlığı sözcüsü Liu Weimin yaptığı yazılı açıklamada, Clinton’ın sözlerini ”tamamen kabul edilemez” olarak niteledi.

Çin’in Suriye’de barışa ulaşılması yönündeki çabalara büyük katkıda bulunduğunu ileri süren Liu, ülkesinin Suriye konusundaki ”adil ve yapıcı” tavrının geniş bir uluslararası destek gördüğünü savundu.

Clinton, Suriye konusunda Paris’te yapılan Suriye’nin Dostları Konferansı’nda, Rusya ve Çin’in, Suriye Devlet Başkanı Beşşar Esed rejimini destekledikleri için bir bedel ödemeleri gerektiğini söylemişti.

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