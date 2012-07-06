ABD Dışişleri Bakanı Hillary Clinton, Suriye'deki krizin derinleşmesi konusunda Rusya ve Çin'in önemli sorumlulukları olduğununu söyledi. Clinton, "Suriye'ye destek veren Rusya ve Çin bedel ödemeli" dedi.

Clinton, Suriye'de geçiş dönemi hükümeti için BM Güvenlik Konseyi'nden bir karar çıkartılmasını önerdi.

Paris'te düzenlenen ''Suriye Halkının Dostları'' toplantısında konuşan Clinton, ''Cenevre'de kabul edilen kararların hayata geçirilmesi için BM Güvenlik Konseyi'nin harekete geçmesini istedi.

Clinton konuşmasında, BM Güvenlik Konseyi'nde çıkacak kararın, Cenevre'de alınan kararların uygulanmaması halinde gündeme gelecek yaptırımlara da açıklık getirmesi gerektiğini söyledi.

Clinton, Suriye yönetimini destekleyen Rusya ve Çin'e sert eleştirilerde bulundu.

Bu iki ülkenin Suriye yönetimine verdiği desteğe son vermelerini isteyen Clinton, Suriye'deki krizin derinleşmesi konusunda iki ülkenin önemli sorumlulukları olduğununu söyledi.