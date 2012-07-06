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Dünya

Rusya, Clinton'ın açıklamalarını 'uygunsuz' buldu

ABD Dışişleri Bakanı Hillary Clinton, Suriye yönetimini destekleyen Rusya ve Çin'in bedel ödemesini istemişti

06 Temmuz 2012 23:03

ABD Dışişleri Bakanı Hillary Clinton'ın, "Suriye'de demokratik geçişe izin vermeyen Rusya ve Çin bedel ödemeli" sözlerine Rusya'dan yanıt gecikmedi. Rusya, Clinton'ın açıklamasını "uygunsuz" olarak nitelendirdi.

Fransa'nın başkenti Paris'te bugün "Suriye Halkının Dostları" konferansının üçüncüsü düzenlendi. 100 ülke temsilcisinin katıldığı konferansta konuşan ABD Dışişleri Bakanı Hillary Clinton, Suriye'de demokratik geçişe izin vermeyen Rusya ve Çin'in cezalandırılması gerektiğini söyledi.

ABD Dışişleri Bakanı Clinton'ın bu sözlerine Rusya Dışişleri Bakan yardımcısı Gennady Gatilov cevap verdi. Gatilov, ABD Dışişleri Bakanı Hillary Clinton'ın, "Suriye Devlet Başkanı Beşşar Esad'ın iktidarda kalmasına yardım eden Moskova bedel ödemeli" sözlerinin "uygunsuz olduğunu söyledi.

Rus Interfax haber ajansına açıklama yapan Rusya Dışişleri Bakan yardımcısı Gatilov, Clinton'ın yaptığı açıklamaların, Suriye'deki kanı durdurmak için süper güçlerin, Cenevre'de üzerinde uzlaştığı stratejiyle ters düştüğünü belirtti.

 

Davutoğlu: Uluslararası baskı artırılsın

 

Paris'teki "Suriye Halkının Dostları" konferansında konuşan Dışişleri Bakanı Ahmet Davutoğlu da, Esad yönetimine yönelik uluslararası baskının artırılmasını ve Suriye'de geçiş hükümeti kurulmasının gerekliliğine dikkat çekti.

"Suriye yönetimi artık meşruiyetini kaybetti" diyen Davutoğlu, bu ülkedeki iç savaşın sona erdirilmesi için etkili bir geçiş dönemi hükümetinin işbaşına gelmesi gerektiğini söyledi.

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