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Cizre'ye kazılan hendekler kapatılıyor

Cizre'de Hüda-Par ile PKK yanlısı YDG-H üyeleri arasındaki çatışmalarda kazılan hendekler belediye ekiplerince kapatılıyor

31 Ocak 2015 22:18

PKK'nın gençlik yapılanması YDG-H ile Hüda-Par üyleleri arasından çıkan çatışmalar sırasında güvenlik güçlerine ait zırhlı araçların geçişini engellemek amacıyla Sur, Cudi ve Nur mahallelerine kazılan hendekler kapatılıyor.

Cizre'de Aralık ayında yaşanan çatışmalarda kazılan hendekler, 6 Ocak'ta meydana gelen ve 15 yaşındaki Ümit Kurt'un hayatını kaybettiği, olayların ardından yeniden kazılmıştı. Sur Mahallesinde hendeklerin bulunduğu bölgeye getirilen belediyeye ait iş makineleri kazılan çukurları yeniden toprakla doldurmaya başladı.

Hendeklerin kapatılması çalışmalarını HDP Şırnak Milletvekili Faysal Sarıyıldız, ilçedeki olaylarda yaşamını yitiren Ümit Kurt ve Nihat Kazanhan'ın ailesi de izledi.

Sarıyıldız, burada yaptığı konuşmada, hendeklerin kapatılmasıyla ilgili Şırnak Valisi ve Cizre Kaymakamı ile görüştüklerini belirterek, "Hendeklerin kapatılmasından sonraki süreçle ilgili hassasiyetlerimizi kendilerine ilettik" dedi.

 

3 mahallede 184 hendek

 

Sur, Nur ve Cudi mahallelerinde iş makineleriyle kazılan, genişliği ve derinliği yer yer 2 metreyi bulan 184 hendek bulunuyor.

Bu hendekler nedeniyle vatandaşlar evlerine araçlarıyla gidemezken, mahalleye sadece hendek kazılmayan bir sokaktan araçların geçişi sağlanıyordu. Bu durum sağlık ve itfaiye ekiplerinin vakalara zamanında müdahalesini de engelliyordu.

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