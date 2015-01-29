'Polis, Cizre'de sadece Nihat'ı değil diğer çocukları da katletti, sürecin devamı için Kürtlerden özür dilenmeli'

14 Ocak'ta Cizre’nin Yafes Mahallesi'nde kafasından vurularak öldürülen 12 yaşındaki Nihat Kazanhan’ın vurulma anına ilişkin görüntülerle ve bir polisin gözaltına alınmasıyla ilgili konuşan HDP Şırnak Milletvekili Faysal Sarıyıldız, "hükümetin pratiğiyle sürecin katili olduğunu" ifade ederek, "Burada bir gerçek var ki hükümete bağlı polisler Cizre'de sadece Nihat'ı değil diğer çocukları da katletmiştir. Hükümetin sürecin devamı için halktan özür dilemesi gerektiğini" söyledi.

Efkan Ala olay yerinde polis yok demişti?

DİHA'da yer alan habere göre, İçişleri Bakanı Efkan Ala'nın Kazanhan'ın öldürülmesinin ardından yaptığı açıklamayı hatırlatan Sarıyıldız, "ilk gün polisin Cizre'de halka ahlaksız ve savaşlarda görülmeyen bir saldırı düzenlediğini" söyledi. "Polisin iki hafta içinde Nihat dışında 4 çocuğu daha öldürdüğüne" işaret eden Sarıyıldız, şunları söyledi:

"Olayın ardından Efkan Ala çıktı, Nihat'ın vurulduğu saate polis o bölgede görevlendirilmediğini, gaz bombasını atmadığı ve ateş açmadığını açıklamıştı. İşte kim, nasıl, hangi niyetle, nedeniyle bu görüntüler yayınlanmışsa bilmiyoruz, ama ortada açık bir şekilde görülüyor ki hükümetin polisi burada 12 yaşındaki Nihat'ı katletmiştir. O saatte gaz bombası da atılmış, kurşun da sıkılmış ve polisler her zaman olduğu gibi zırhlı araçlarıyla orada bulunuyor. En son katledilen 12 yaşındaki çocuğun olması nedeniyle kamuoyunun vicdanı kabul etmemiş, hükümetin üzerine çok gidildi, bunun için de hükümet de çaresiz bu görüntüleri servis etmiş olabilir."

'Hükümet Kürtlerden özür dilemeli'

Cizre'de son 1 ayda öldürülen diğer çocukları da hatırlatan Sarıyıldız, sözlerine şöyle devam etti:

"Burada bir gerçek var ki hükümete bağlı polisler Cizre'de sadece Nihat'ı değil diğer çocukları da katletmiştir. Bu da şu anlama geliyor ki hükümet bu sürecin katilidir. Bu süreç, bu ahlaksız ve katliamcı uygulamalar ile yürüyemez. Her şeyden önce hükümet çocukların katletmesinden dolayı Kürtlerden özür dilemelidir. Ancak bu şekilde müzakere yapılabilinir, masaya oturulabilinir."