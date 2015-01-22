Hüda-Par: Paralel söylemiyle Cizre'nin üstü kapatılıyor

İHD’nin Cizre olaylarına ilişkin "Paralel söylemiyle failler koruyorlar" açıklamasından sonra Hür Dava Partisi (Hüda-Par Genel Başkanı Zekeriya Yapıcıoğlu da, “PKK, gün geçtikçe baskısını artırarak halkın direncini kırıyor. ‘Paralel yapı emniyetçileri burayı karıştırdı’ gibi söylemlerle de olayların üstü kapatılmaya çalışılıyor” dedi.

Zaman'dan İsmail Avcı'nın haberine göre Yapıcıoğlu, partisinin Diyarbakır İl Başkanlığı toplantısına katıldı. Burada yaptığı basın toplantısında Cizre’deki olaylar başta olmak üzere son gelişmeleri değerlendirdi. PKK’nın Sincar’da (Şengal) kanton oluşturma hazırlığında olduğunu, Cizre, Silopi, Yüksekova ve Hakkari’de yaşananların kanton uygulaması olduğunu söyledi. Cizre’nin pilot bölge seçildiğini öne süren Yazıcıoğlu, sözlerine şöyle devam etti:

"PKK’nın hayata geçirmeye çalıştığı kanton uygulaması sadece Cizre’de yoktur. Yüksekova, Silopi ve Hakkâri’deki uygulamaları Cizre’den aşağı değil. Ancak Cizre’de Müslümanları bölgeden uzaklaştırıp, kendilerine göre farklı unsurlardan arındırma istekleri HÜDA-PAR direnişine takıldığı için bu şekilde olaylar patlak verdi. Olay, Cizre ile sınırlı değildir. Sorun PKK’nın güçlü olduğu yerlerde aykırı hiçbir sese tahammül etmemesi, devletin de süreç nedeniyle yapılan görüşmelere halel gelmemesi için olay yokmuş gibi hareket etmesidir. PKK’nın fiilî paralel devlet yapılanması mevcuttur. Halkın, sindirildiği için bu uygulamalara sessiz kalması, devlet nezdinde PKK’ya destek olarak okunmaktadır.”

'Çözüm sürecinde Hüda-Par ’da olmalı'

HDP Eş Genel Başkanı Selahattin Demirtaş’ın çözüm süreciyle ilgili “Görüşmeler sadece hükümet ve Öcalan arasında yapılıyor biz sadece onlara yardımcı oluyoruz.” sözünü hatırlatan Yapıcıoğlu, “Zaten fiiliyatta da yaptıkları şey, İmralı ile Kandil arasında bir nevi postacılık yapmaktır. Şu anda masada sadece İmralı ve MİT bulunuyor. Biz bunun doğru olmayacağını söyledik. Hüda-Par ile birlikte memleketin ne kadar örgütlü yapısı varsa muhatap olmak zorundadır. Çözüm sürecine HÜDA-PAR’ın da dahil edilmesi gerekiyor.” değerlendirmesinde bulundu.

Başbakan, ‘yakaladık’ dediği provokatörlerin kimliğini açıklasın

Zekeriya Yapıcıoğlu, Cizre’de yaşanan olaylarda herkesin provokatör vurgusunu yaptığına da değindi. Başbakan Davutoğlu’nun ‘provokatörleri yakaladık’ dediğini belirten Yapıcıoğlu, “Ancak bu provokatörlerin kim olduğu, olayların faili olup olmadığı açıklanmadı. Hükümetin bu provokatörlerin kim olduğunu açıklama gibi bir görevi vardır. Herkes provokasyon diyor, neden bu provokatörlerin açıklanmasından imtina edildiğini merak ediyoruz.” diye sordu.