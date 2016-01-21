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Cizre'de vurulan İMC TV kameramanı Tekin: Yaralıyken yerde sürükleyip tekmelediler

''Yaralıları dövmeye devam ettiler. Bazıları orada ölmüş olabilir''

21 Ocak 2016 16:00

Şırnak'ın Cizre ilçesinde dün zırhlı araçtan açılan ateşte yaralanan ve Anadolu Ajansı tarafından 'terörist' olarak ilan edilen Refik Tekin yaralandıktan sonra polisler tarafından yerde sürüklenerek tekmelendiğini söyledi.

 

‘Yaralıları almaya giderken tarandık’

 

Sevk edildiği Mardin Devlet Hastanesi'nde tedavisi süren Tekin, saldırı sırasında yaşadıklarını anlattı. DİHA'ya konuşan Tekin, mahalleye yürüyen kitleyi takip ettiğini belirterek, "Ben kitlenin orta kısmında bir yerlerde bulunuyordum. Çekimimi oradan alıyordum. Cenazeleri alıp Nusaybin Yolu'na çıktıktan sonra hiç uyarı yapılmadan kitle üzerine tank ve zırhlı araçlardan ateş açılmaya başlandı. Herkes bir yerlere kaçmaya çalıştı. Bende o sırada kaçmaya çalıştım. Ancak daha sonra vurulduğumu hissettim ve yere yığıldım. Sürünerek bir dükkanın içine girmeye çalıştım. Orada birkaç yaralı daha vardı. Ama silah seslerinden hala ateş açılmaya devam edildiğini duyabiliyorduk" dedi.

 

‘Yaralıları yer sürükleyip tekmelediler’

 

Yaralandıktan sonra yanlarına HDP Milletvekili Faysal Sarıyıldız ve Belediye Eş Başkanı Kadir Konur'un geldiğini aktaran Tekin yaşananları şöyle anlattı: "Daha sonra ambulansı çağırdılar. Belediyeye ait ambulans ve sağlık ekipleri geldi. Beni ambulansa aldıkları sırada kendilerine basın mensubu olduğumu belirtmeme rağmen polisler tarafından dövülüyorduk. Orda bulunan tüm yaralıları sürükleyerek ambulansa alıyorlardı. Sürüklerken de tekmeliyorlardı. Sağlıkçıları bile tekmeliyorlardı. Hakaretler ediyorlardı. Basın mensubuyum dedikten sonra bir tarafa bıraktılar. Ama diğer yaralıları dövmeye devam ediyorlardı. Bazıları orada yaşamını yitirmiş olabilir. Bilmiyorum." 

 

‘Herkesi terörist ilan ediyorlar’

 

AA'nın haberine tepki gösteren Tekin, "Bu ülkede her şeyi terörize etmek o kadar basit olmuş ki akademisyenler ve yazarların sanatçıların hain ilan edildikleri bir ülkede gazeteciler de görevlerini yaparken terörize edilebiliyor. Biz basın kimliği ile çalışan gazetecileriz. Bir terörist olarak itham edilmem ve bunu kamuoyuna bilgilendiren basın kurumlarından bunu duymak çok üzücü. Herkesi terörist ilan ediyorlar artık" şeklinde konuştu.

 

Ne olmuştu?

 

Dün Cizre'nin Cudi mahallesinde hastaneye kaldırılması engellenen yaralılar ve çatışmalarda hayatını kaybedenlerin cenazelerini almak için aralarında HDP Şırnak Milletvekili Faysal Sarıyıldız, Cizre Belediyesi Eş Başkanı Kadir Konur ve basın mensuplarının da bulunduğu çok sayıda kişi, Cudi Mahallesi'ne yürümüştü. Cenaze ve yaralıları alarak dönen kitlenin üzerine Nusaybin Caddesi'nde ateş açılmış ve 10 kişi yaralanmıştı. Günün sonunda yaralılardan Cizre Belediyesi Meclis üyesi Abdulhamit Poçal ve Selman Erdoğan isimli yurttaş yaşamını yitirmişti. Haber takibi yapan İMC TV kameramanı Refik Tekin'in de sol ayağından yaralandığı saldırı Anadolu Ajansı tarafından, "Cizre'de yaralıları kaçıran 9 terörist yaralandı" şeklinde servis edilmiş ve yandaş medya haberi bu şekliyle yayınlamıştı. 

 

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