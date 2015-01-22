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Cizre'de öldürülen Nihat Kazanhan dosyasına gizlilik kararı

Cizre'de polis kurşunuyla öldürülen 12 yaşındaki Nihat Kazanhan dosyası hakkında gizlilik kararı alındı

22 Ocak 2015 01:26

Şırnak’ın Cizre ilçesinde 14 Ocak’ta polis tarafından öldürülen 12 yaşındaki Nihat Kazanhan’la ilgili yürütülen soruşturmaya savcılık tarafından gizlilik kararı konuldu.

İçişleri Bakanlığı dün yaptığı açıklamada, Nihat Kazanhan'ın ölümünden polisin kusurlu olabileceğini açıklamıştı.

Cizre'de yaşananlar

 

Yurtsever Demokratik Gençlik Hareketi (YDG-H) ile Hür Dava Partisi (Hüda-Par) üyeleri arasında 27 Aralık 2014 tarihinden çıkan olaylarda Hüda-Par yöneticilerinden olan 65 yaşındaki Abdullah Deniz ile 19 yaşındaki Yasin Özer ile Nur Mahallesi’ndeki evine gitmek isterken kurşunların hedefi olan 15 yaşındaki Barış Dalmış yaşamını yitirmiş ve 5 kişi yaralanmıştı.


3 Ocak’ta Cizre’de yaşanan olayları protesto etmek için Silopi’de eylem yapan gençlere polisin silahla müdahalesi sonucu ağır yaralanan 16 yaşındaki Musa Azma tedavi gördüğü hastanede yaşamını yitirmişti.

Olaylar sırasından yaralanan Diyarbakır’da Dicle Üniversitesi hastanesinde 7 gün yoğun bakımda tutulan 32 yaşındaki Zeki Alar 4 Ocak 2015 tarihinde yaşamını yitirmişti.

6 Ocak’ta hendeklerin kapatılmasından sonra Cudi Mahallesi’nin Ziraat Sokağı’na giren polis ateş açmış ve 14 yaşındaki Ümit Kurt, kalbine isabet eden tek kurşunla yaşamını yitirmişti.

7 Ocak’ta Ümit Kurt’un öldürülmesini protesto eden guruba müdahale eden polis, 12 yaşındaki Muhammed Soğat’ı gaz bombası ile yüzünden vurmuştu.

 

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