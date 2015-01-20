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İçişleri Bakanlığı: 12 yaşındaki Nihat Kazanhan'ın ölümünde polis kusurlu olabilir

İçişleri Bakanlığı, Cizre'de kafasından vurularak hayatını kaybeden Nihat Kazanhan'ın ölümüne ilişkin açıklama yaptı

20 Ocak 2015 19:59

İçişleri Bakanlığı, Cizre'de polis envanterinde bulunmadığı belirtilen, ancak görgü tanıklarının ifadelerine göre zırhlı bir araçtan açılan ateşle hayatını kaybeden 12 yaşındaki Nihat Kazanhan'ın hayatını kaybetmesine ilişkin açıklama yaptı. Açıklamada “Müfettişlerin ilk tespitlerine göre, olay yerinde bulunan aracın içindeki güvenlik görevlilerinden bazılarının olayda kusurlu olabileceği değerlendirilmektedir. Konu ile ilgili soruşturma her türlü ihtimal dikkate alınarak bütün yönleri ile devam etmektedir” denildi.

İçişleri Bakanlığı’nın internet sitesi aracılığıyla yapılan yazılı açıklamada, 14 Ocak 2015’te Şırnak’ın Cizre ilçesinde Nihat Kazanhan’ın hayatını kaybettiği hatırlatıldı. Konuyla ilgili olay yerinde çatışma olmadığına ilişkin yerel makamlardan alınan ilk bilgilerin kamuoyuyla paylaşıldığı belirtilen açıklamada, şunlar kaydedildi:

“Ayrıca, Bakanlığımız tarafından olayın aydınlatılması için mülkiye müfettişleri görevlendirilmiştir. Müfettişlerin ilk tespitlerine göre, olay yerinde bulunan aracın içindeki güvenlik görevlilerinden bazılarının olayda kusurlu olabileceği değerlendirilmektedir. Konu ile ilgili soruşturma her türlü ihtimal dikkate alınarak bütün yönleri ile devam etmektedir.”

 

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