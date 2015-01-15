Kriminal rapora göre Cizre'de öldürülen Nihat Kazanhan pompalı tüfekle vuruldu

Şırnak'ın Cizre ilçesinde başından vurularak öldürülen 12 yaşındaki Nihat Kazanhan'ın polis kriminal raporuna göre, Kazanhan’ın başından av tüfeği mermisi çıktığı belirtildi

Al Jazeera Türk'ten Mustafa Türk’ün haberine göre raporda şu ifadeler yer alıyor: "Saat 15:45 sıralarında devlet hastanesine getirilen 2003 Cizre doğumlu Nihat Kazanhan isimli çocuk nasıl olduğu tespit edilemeyen bir şekilde kafa kısmından aldığı yara sonucu hayatını kaybetmiştir.



Şahsın cenazesi otopsi için Diyarbakır Adli Tıp Kurumu'na gönderilmiş, yapılan incelemede şahsın kafasından 5 cm ebadında sert bir plastik parça çıkmıştır. Polis Kriminal Laboratuvarı'nda yapılan inceleme sonucunda ölen şahsın kafasından çıkan parçanın; bir adet roket şeklindeki plastik tapa, 12 numara av fişekleri içerisinde bulunan tapalara ait olup, yivsiz-setsiz av tüfeği ile atılmış olduğu tespit olunmuştur."