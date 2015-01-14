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Cizre'de 12 yaşındaki çocuk öldürüldü!

Cizre'de polisin açtığı ateş sonucu 12 yaşındaki Nihat Kazanhan adlı çocuk başından yaralanarak yaşamını yitirdi

14 Ocak 2015 19:43

Cizre’de polisin açtığı ateş sonucu 12 yaşındaki Nihat Kazanhan adlı çocuk başından yaralanarak yaşamını yitirdi.

İMC'nin verdiği habere göre, Şırnak’ın Cizre ilçesi Yafes mahallesinde çıkan olaylarda polisin müdahalesi sırasında 12 yaşındaki Nihat Kazanhan isimli çocuk kafasına aldığı kurşun sonucu ağır yaralandı.

Ağır yaralı olarak Cizre Devlet Hastanesi’ne kaldırılan Kazahan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

Olay sonrası Halkların Demokratik Partisi (HDP) Şırnak milletvekilleri ve Cizre Belediye Eş Başkanı Leyla İmret Cizre Devlet Hastanesi’ne gitti.

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