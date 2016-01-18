Cizre'de iki sivil vurularak öldürüldü

Çatışmaların devam ettiği Cizre'de Sur Mahallesi'nde 35 yaşındaki 3 çocuk babası Mehmet Kaplan ile Cudi Mahallesi'nde oturan ve evinden hayvanlarına ot vermek için çıkan 36 yaşındaki Mehmet Rıdvan Kaymaz kurşunların hedefi oldu.

Şırnak'ın Silopi ilçesi ile birlikte 14 Aralık'ta sokağa çıkma yasağı ilan edilen Cizre ilçesinde güvenlik güçleri hendek kazan ve barikat kuran YDG-H'lilerin etkisiz hale getirilmesi için operasyonlarını sürdürüyor. İlçede operasyonların yoğunlaştığı Cudi ve Sur mahallelerinde bugün güvenlik güçleriyle PKK'lılar arasında şiddetli çatışmalar olurken, sık sık silah ve patlama sesleri duyuldu. Sur Mahallesi'nde 35 yaşındaki 3 çocuk babası Mehmet Kaplan, evinin önünde kurşun isabet etmesi sonucu öldü.

Cudi Mahallesi'nde oturan ve evinden dün hayvanlarına ot vermek için çıkan 36 yaşındaki Mehmet Rıdvan Kaymaz'dan haber alamayan yakınları aramaya çıktı. Kaymaz, mahallenin dışında hayvanların yanında başından silahla vurularak öldürülmüş halde bulundu. Kaplan'ın cesedi otopsi yapılmak üzere Cizre Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

İlçede operasyon devam ederken, sık sık silah ve patlama sesleri de yükseliyor.



