Sokağa çıkma yasağının sürdüğü Cizre’de yaralanan 3 çocuktan biri hayatını kaybetti

Şırnak'ın sokağa çıkma yasağı uygulanan Cizre ilçesinde çatışmalar sırasında yaralanan 3 çocuktan biri hayatını kaybetti. 2 çocuğun tedavisi sürüyor. HDP Şırnak Milletvekili Faysal Sarıyıldız, olaya havan mermisi ya da bombanın neden olduğunu ileri sürdü.

DHA’nın haberine göre, 14 Aralık’tan bu yana sokağa çıkma yasağının devam ettiği Cizre’nin Cudi ve Sur mahallerinde çatışmalar yoğun bir şekilde devam ediyor. Bugün saat 14.30 sıralarında Kale Mahallesi'ndeki Şeyh Seyda Camisi bahçesinde oynayan 3 çocuğa şarapnel parçaları isabet etti. Hastaneye kaldırılan yaralılardan durumu ağır olan 1 çocuk ölürken, 2 çocuğun tedavisi sürüyor.

Cizre'de bulunan HDP Şırnak Milletvekili Faysal Sarıyıldız, cami bahçesine isabet eden mühimmatın havan mermisi ya da bomba olduğunu söyledi. Sarıyıldız, "Bugün Kale Mahallesi Şeyh Seyda Camisi'nin ek binalarının duvarının dibine bomba atar mermisi ya da havan olduğu belirtilen mühimmat isabet etti. Olayda 3 kişi yaralandı ve hastaneye kaldırıldı. Söz konusu mahallede hendek ve barikat olmadığı gibi çatışmanın yaşandığı bir mahallede değil. Hastaneden aldığımız bilgeye göre çocuklardan Hayrettin Şınık hayatını kaybetti" dedi.