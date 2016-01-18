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AİHM Cizre'de yaralanan çocuğun hastaneye kaldırılması için tedbir kararı verdi

Yaralanan çocuğun hastaneye kaldırılması için olay yerine giden ambulansın mahalleye girişine izin verilmemişti

18 Ocak 2016 17:31

Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi (AİHM), 14 Aralık'tan bu yana sokağa çıkma yasağının devam ettiği Cizre'de açılan ateşle yaralanan ancak ambulansın mahalleye girişine izin verilmediği için müdahale edilemeyen 16 yaşındaki H.P'nin hastaneye kaldırılması için yapılan tedbir başvurusunu kabul etti. 

Cumhuriyet’ten Kemal Göktaş’ın haberine göre, AİHM, 16  yaşındaki H.P'nin yaşam hakkının ve vücut bütünlüğünün korunması amacıyla hükümetten yetkisi dahilinde her türlü tedbiri almasını istedi.

Özgürlükçü Hukukçular Derneği üyesi ve Ankara Barosu avukatı Nuray Özdoğan, AİHM'e 16 Ocak Cumartesi günü başvurarak Cizre'nin Nur Mahallesi'nde sokağa çıkma yasakları kapsamında yapılan operasyonlar sırasında yaralanan H.P'ye ambulansın mahalleye girişine izin verilmediği için müdahale edilemediği gerekçesiyle tedbir kararı verilmesini istedi. AİHM jet hızıyla incelediği başvuruya ilişkin olarak bugün karar verdi. AİHM kararında başvurucunun yaşam hakkının ve vücut bütünlüğünün korunması amacıyla hükümetten yetkisi dahilindeki her türlü tedbiri almasını istedi. AİHM kararında taraflardan 25 Ocak'a kadar başvuranın sağlığı ve gelişmeler ile ilgili bilgilerin iletilmesini isteyen AİHM, 15 Şubat tarihine kadar da esas başvurunun yapılmasını istedi.

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