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HDP milletvekili: 16 yaşındaki Hüseyin cumadan beri yaralı, gelen ambulansa ateş açıldı

Cizre'deki Hüseyin'in ayağından vurulduğu belirtiliyor

17 Ocak 2016 00:29

14 Aralık'ta ilan edilen sokağa çıkma yasağının devam ettiği Şırnak'ın Cizre ilçesindeki Nur Mahallesi'nda yaşayan 16 yaşındaki Hüseyin Aksoy'un cuma akşam saatlerinde yaralandığı ve ambulansların güvenlik gerekçesiyle çocuğun bulunduğu yere gitmediği belirtiliyor. HDP Şırnak Milletvekili Faysal Sarıyıldız, öğleden sonra bir ambulansın yaralı çocuğu almak için mahalleye girdiğini, ancak açılan ateş sonucu boş döndüğünü aktardı.

 

 

 

Sosyal medyada gündem oldu

 

Ayağına mermi isabet ettiği belirtilen yaralı çocuğun hastaneye kaldırılamaması sosyal medyada da tepki yarattı. Twitter'da farkındalık yaratmak için #HüseyinİçinAmbulans etiketi ülke genelinde gündem oldu.

ETİKETLER

hüseyin aksoycizreyaralıambulanshaber

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