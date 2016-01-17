HDP milletvekili: 16 yaşındaki Hüseyin cumadan beri yaralı, gelen ambulansa ateş açıldı

14 Aralık'ta ilan edilen sokağa çıkma yasağının devam ettiği Şırnak'ın Cizre ilçesindeki Nur Mahallesi'nda yaşayan 16 yaşındaki Hüseyin Aksoy'un cuma akşam saatlerinde yaralandığı ve ambulansların güvenlik gerekçesiyle çocuğun bulunduğu yere gitmediği belirtiliyor. HDP Şırnak Milletvekili Faysal Sarıyıldız, öğleden sonra bir ambulansın yaralı çocuğu almak için mahalleye girdiğini, ancak açılan ateş sonucu boş döndüğünü aktardı.

Ağır yaralı olarak bir evde tek başına bulunan Hüseyin Paksoy'u almak için mahalleye geçen ambulans, açılan ateş nedeniyle boş döndü... — Faysal Sarıyıldız (@FaysalSaryldz) 16 Ocak 2016

Sosyal medyada gündem oldu

Ayağına mermi isabet ettiği belirtilen yaralı çocuğun hastaneye kaldırılamaması sosyal medyada da tepki yarattı. Twitter'da farkındalık yaratmak için #HüseyinİçinAmbulans etiketi ülke genelinde gündem oldu.