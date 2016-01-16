DİHA: Cizre'de yaralanan çocuk ambulans gelmediği için saatlerdir bekliyor

14 Aralık'ta ilan edilen sokağa çıkma yasağının devam ettiği Şırnak'ın Cizre ilçesindeki Nur Mahallesi'nda yaşayan 16 yaşındaki bir çocuğun yaralı olduğu ve ambulansların güvenlik gerekçesiyle çocuğun bulunduğu yere gitmediği aktarıldı.

DİHA'nın haberine göre, Cizre'nin Nur Mahallesi'nde yaşayan 16 yaşındaki Hüseyin Paksoy, akşam saatlerinde yaralandı. Yaralı çocuğu alması için defalarca aranan ambulans ise bölgenin güvenli olmadığı gerekçe göstererek mahalleye gitmedi. Bunun üzerine Cizre Kaymakamlığı ve İlçe Emniyet Müdürlüğü'nü arayan HDP Şırnak Milletvekili Faysal Sarıyıldız, ambulansın yaralıyı alabilmesi için açılan ateşin kısa süre için durdurulmasını istediği bildirildi.