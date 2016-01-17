Cizreli öğrenciler: Sınava hazırlanamadık, okula gidemiyoruz, her gün savaşın içindeyiz

Elif Sevim 17 yaşında lise son öğrencisi Cizre’de yaşıyor. 20 Ocak’a kadar başvurması gereken YGS başvurusuna ulaşamıyor. İlk defa YGS’ye gireceği için okula gidip, fotoğraf çektirmesi gerekiyor. Ancak ne Cizre’de açık bir okul var ne de Cizre dışına çıkabiliyor.

Bianet'te yer alan habere göre; “Dışarı çıkamıyoruz, Cizre’de de okullar kapalı. Biz ikinci seneye kalmak istemiyoruz. Zaten sokağa çıkma yasakları yüzünden psikolojimiz iyi değil. Sürekli bomba, silah sesleri içinde aylar geçirdik. Okula da gidemiyoruz. Hiç ders çalışamıyoruz. Batıdaki öğrencilerle aynı koşullarda ve seviyede değiliz. Sınava girsek bile onlar bizden daha avantajlı. Ama sınava bile başvuru yapamıyoruz. Biz de bu ülkenin vatandaşlık belgesini taşıyoruz ama batıda öğrencilerle eşit değiliz. Sokağa çıkma yasaklarının olduğu yerlerdeki öğrencilere ayrıcalık yapılmasını istiyoruz. Sınav bizim için ertelensin.”

Hilal Önler, Cizre’de öğretmenlik yapıyor. Yasaklardan dolayı Cizre’den ayrılsa da öğrencilerinden ayrılmamış. Sürekli onlarla haberleşen Önler bu durumu resmi düzeyde takip etmiş.

“Önce eğitim bakanlığını aradım onlar da YÖK’ü aramamı söylediler. YÖK’ü aradığımda ise iktidar ne karar verirse biz onu uygularız dediler. Konuyla ilgili net ve resmi bir cevap alamadım. Öğrencilerimle her gün görüşüyorum. Sınava başvuru yapmaları için neler yapabileceğimizi çok düşündük ama bir çare görünmüyor. Bakanlığın bu sorunla ilgilenmesi gerekiyor. Cizre’de öğrencilerin eğitim hakları ellerinden alınıyor.”

Akif Ekinci de Cizreli. 17 yaşında lise son sınıf öğrencisi, o da başvuru yapamıyor.

“Sokağa çıkma yasakları yüzünden zaten iyi değiliz. Sınava hazırlanamadık, okula gidemiyoruz, her gün savaşın içindeyiz. Sınava başvursak bile başarısız olma ihtimalimiz çok yüksek. Bizim geleceğimiz için ateş edenler geleceğimizi zaten elimizden alıyorlar. Bir an önce bu yasakların kalkmasını ve sınavın ertelenmesini istiyoruz.”

Sınava ikinci kez girmek isteyen öğrenciler ise kısmen daha şanslı. Çünkü onların ÖSYM’de zaten oluşturulmuş bir kayıtları var sadece bankaya gidip sınav harcını yatırması gerekiyor. Onlar da bankalar kapalı olduğu için başvuru yapamıyorlar. Ancak bu konuyla ilgili Cizre Beşiktaşlılar Derneği bir kampanya başlatmış. Bu kampanya ile Cizreli öğrencilerin eğitimine katkı sağlamak isteyenler sınav harç ücretini yatırabiliyor. Cizre Beşiktaşlılar Derneği Başkanı Serhad Mirkan kampanyayı şöyle anlatıyor:

“Cizre’de taş taş üstünde kalmamış. Her yer yıkılmış. Ama biz yasaklara rağmen herkes sınava girsin istedik. Böyle bir kampanya başlattık. Öğrencilerin TC numaralarını ve ÖSYM şifrelerini ödemek isteyenlere ulaştırıyoruz. Onlar da ödeyip başvuruyu gerçekleştirmiş oluyorlar. Şimdiye kadar 300’den fazla öğrencini ücreti ödenip, kayıtları yapıldı. Daha 300 öğrenci yine var ancak öğrencilere destek olmak isteyenler o kadar çok ki. Onların ki de ödenecek. Açıkçası biz bu kampanyayı ilk başlattığımızda elimizde çok öğrenci vardı. Ama ödeyecek kimse yoktu. Barış İçin Kadın Girişimi ile görüştük. Ondan sonra oradaki kadınlar kampanyayı duyurduktan sonra şimdi telefonlarımız susmuyor.”

Cizreli öğrenciler destek olmak isteyenler Cizreli Beşiktaşlılar veya Cizre Botan Spor Kulübünün Facebook hesaplarından kampanyaya katılabilirler. Son gün 20 ocak.

Şırnak milletvekili Aycan İrmez daha önce Milli Eğitim bakanlığına konu ile ilgili soru önergesi vermişti.