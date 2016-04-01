Cizre'de 4 ve 6 yaşında iki çocuk, bulup oynadıkları patlayıcının infilak etmesiyle hayatını kaybetti

Şırnak'ın Cizre ilçesinde, 4 yaşındaki H.Ç ve 6 yaşındaki A.G., sokakta bulup oynadıkları patlayıcının infilak etmesi sonucu yaşamını yitirdi.

Sputnik’in haberine göre, Cizre'nin Cudi mahallesi Yarma sokakta oynayan 4 yaşındaki H.Ç ve 6 yaşındaki A.G, iddiaya göre buldukları bir cismi kurcalarken patlama meydana geldi.

Patlamanın şiddetiyle metrelerce savrularak ağır yaralanan iki çocuk, tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

Batman Bölge Devlet Hastanesi morguna kaldırılan çocukların cesetleri, yapılacak otopsinin ardından ailelerine teslim edilecek. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.