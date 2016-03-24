"Cizre için parlamento heyeti oluşturulsun" talebine TBMM Başkanı yanıt verdi

CHP İstanbul Milletvekili Sezgin Tanrıkulu’nun, Şırnak’ın Cizre ilçesinde yaşanan çatışmalar nedeniyle ilçenin büyük kısmının zarar görmesi üzerine Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığı’na 8 Mart’ta götürdüğü “Meclis’te grubu bulunan AKP, CHP, MHP ve HDP vekillerinden oluşan bir parlamento heyeti oluşturularak incelemeler yapsın ve gözlemlerini kamuoyuyla paylaşsın” teklifine TBMM Başkanı İsmail Kahraman’dan yanıt geldi. Kahraman, yanıtında, “TBMM Başkanlığı’nın doğrudan yapabileceği bir işlem yok, Meclis araştırması komisyonu kurulması mümkündür” dedi.

"İnsan Hakları İnceleme Komisyonu'na gönderildi"

Kahraman, Tanrıkulu’nun başvurusunun insan hakları bağlamında değerlendirilmek üzere, İnsan Hakları İnceleme Komisyonu’na gönderildiğini de belirtti.

TBMM Başkanı İsmail Kahraman’ın verdiği yanıt şöyle:

"İlgi dilekçenizle, Cizre ilçesinde terör olayları nedeniyle yaşanan toplumsal tahribatın araştırılarak alınması gereken önlemlerin ortaya konulması amacıyla, TBMM'de grubu bulunan siyasi partilerin katılımıyla bir parlamento heyeti oluşturulması ve yerinde incelemelerde bulunması talep edilmektedir.

Anayasa'nın 98'inci maddesinde, belli bir konuda bilgi edinebilmek için Meclis araştırması açılabileceği hüküm altına alınmıştır. İlgi dilekçenizde yer alan inceleme heyetinin oluşturulması hususunda TBMM Başkanlığı olarak doğrudan yapılabilecek bir işlem bulunmamakla birlikte, Anayasa'nın 98'inci ve İçtüzüğün 104'üncü maddelerindeki usul takip edilerek bir Meclis araştırması komisyonu kurulması mümkündür.

Ayrıca, söz konusu dilekçeniz insan hakları bağlamında değerlendirilmek üzere İnsan Haklarını İnceleme Komisyonu'na gönderilmiştir."

Cizre'de ne olmuştu?

Cizre’de 78 gün süren sokağa çıkma yasağı ve çatışmalarda, Türkiye İnsan Hakları Vakfı’nın raporuna göre, 137 sivilin öldüğü, 59 kişinin de kimlik tespiti yapılmadan gömüldüğü belirtilmişti. İlçede gün boyu süren sokağa çıkma yasağı kaldırılırken, akşam 19:30’dan sabah 05:00’a kadar yasak sürüyor.