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Cizre ve Silopili öğrenciler: Arkadaşlarımızın ölüm haberlerini değil karnelerimizi almak istiyoruz

İki ilçede 80 bin 300 öğrenci sokağa çıkma yasağından dolayı eğitim alamadı

22 Ocak 2016 11:36

Bugün yaklaşık 18 milyon öğrenci karne heyecanı yaşıyor. Sokağa çıkma yasağından dolayı uzun süre okula gidemeyen Cizre ve Silopi’deki öğrenciler, “Arkadaşlarımızın ölüm haberini değil karnelerimizi almak istiyoruz” dedi.

Evrensel’den Beyar Özalp’ın haberine göre, yasağın kısmen kalktığı Silopi’de telefonla ulaşılan 12. sınıf öğrencisi Neçirvan, bu sene gireceği YGS başvurusu yapamadığını söyledi. Neçirvan “Çatışmalardan dolayı aylardır ne okula ne de dershaneye gidebiliyoruz. Bu nedenle bu sene sınavdan ümidimi kestim. Telafi eğitimi yapacaklarmış ama bu da bizim için yeterli olmayacak” diye konuştu.

 

“Öğretmenlerimiz geri gelecek mi?”

 

Bu dönem yapılan TEOG sınavından yasak ve çatışmalar dolayısıyla istediği puanı alamadığını söyleyen Cizreli Seher de “Bu yıl neredeyse hiç okula gidemedim. Gittiğimde de silah ve çatışma seslerinden ders işleyemeden evlerimize geri döndük. Bu koşullarda girdiğim sınavda istediğim puanı alamadım” dedi. İkinci dönem yapılacak sınava hazırlanmak istediğini söyleyen Seher, sözlerini şöyle sürdürdü:  “Çatışmalar ve yasaklarla geleceğimizle oynadılar. Bu şartlar altında başarılı olmamızı nasıl istiyorlar? Batıda yaşıtlarım bugün karnelerinin nasıl olduğunu merak edip öyle okula gidiyor ama burada ben ve arkadaşlarım ‘Acaba yasak ne zaman kalkacak? Kalktığında öğretmenlerimiz geri gelecek mi’ merakı içindeyiz.”

 

“Silah seslerine alıştım”

 

9 yaşındaki Cizreli Beyza da, “Okulumu, arkadaşlarımı ve öğretmenlerimi özledim. Hayat normale dönsün ve eskisi gibi okuluma gideyim” ifadelerini kullandı. Beyza, “Aylardır silah sesleri susmadı. İlk başlarda bir odadan diğer odaya gidemiyordum ama şimdi alıştım. Her gün benle yaşıt çocuklar ölüyor. Arkadaşlarımın ölüm haberini almak istemiyorum. Karne haberlerini almak istiyorum” diye konuştu.

 

“İlk karnesini alamadı”

 

Cizre’de 3 çocuğu öğrenci olan Şehriban, öğretmenlerin TEOG sınavına girecek oğlunun Mardin’e telafi eğitimine gönderilmesini istediğini ancak kendisinin kabul etmediğini söyledi. Şehriban, “Yasak halen devam ediyor ve durumumuzun ne olacağı belli değil. Bir kızım da bu yıl ilkokula başladı. Kızım bu yıl okula gidemedi. Sürekli ne zaman okula gideceğini soruyor. Geçtiğimiz gün televizyonda karnelerle ilgili haber görünce ağlamaya başladı. Kızım ilk karnesini alamadı. Şu an okuldan ve eğitimden çok çocuklarımın can güvenliği için endişeliyim” dedi.

Cizre ve Silopi'de sokağa çıkma yasağı 14 Aralık'ta ilan edildi. Yasağın ilanından önce kentte görev yapılan öğretmenler Milli eğitim Bakanlığı'nın talimatıyla ilçeden ayrıldı. Silopi'de yasak 37. gününde kısmen kaldırılırken, Cizre'de devam ediyor.  Yasaktan dolayı Cizre’de 104 okulda öğrenim gören 41 bin 127 öğrenci, Silopi’de 68 okulda öğrenim gören 39 bin 128 öğrenci olmak üzere toplam 80 bin 255 öğrenci ve 2 bin 991 öğretmen süreçten etkilendi.

 

 

 

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