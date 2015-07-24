Cizre-Silopi elektrik hattına saldırı: Bölge halkı karanlıkta bırakılmak istenmiştir

Şırnak bölgesine elektrik ileten Cizre–Silopi hattındaki 40 nolu elektrik direğinin önceki gün yıkıldığı açıklandı. İlk kontrollere göre olayın saldırı olduğunu söyleyen Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Taner Yıldız konuyla ilgili olarak yaptığı açıklamada, “Bu saldırılarla birlikte hem yerli kaynaklarımızın kullanımı engellenmeye çalışılmıştır hem de bölge halkı karanlıkta bırakılmak istenmiştir” dedi.

Söz konusu hattı besleyen elektriğin Silopi termik santralından karşılandığını ve santralda yerli bir kaynak olan asfaltit kullanılıdığını hatırlatan Taner Yılmaz, bu yıl içinde aynı hatta ikinci kez saldırı düzenlendiğini belirterek şunları söyledi:

“Söz konusu hattan üretim yerli kaynaklarla karşılanıyor ve elektrik bölge halkının kullanımına sunuluyor. Bu saldırılarla birlikte hem yerli kaynaklarımızın kullanımı engellenmeye çalışılmıştır hem de bölge halkı karanlıkta bırakılmak istenmiştir. Burada yapılan aynı zamanda orada yaşayan vatandaşlarımızı mağdur etme çabasıdır. Hükümetimizin bölgeye götürdüğü hizmeti engelleme çabaları boşa çıkacaktır. Yıkılanın yerine yenisini getirmeye ve bölgeyi aydınlatmaya devam edeceğiz.”