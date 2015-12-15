"Cizre ve Silopi’de öğretmenleri giden çocuklara ne olacak?"

Sokağa çıkma yasağı ilan edilen Şırnak'ın Cizre ve Silopi ilçelerinde önceki gün Milli Eğitim Bakanı Nabi Avcı imzasıyla illere gönderilen yazıda hizmet içi eğitim seminerine alındıkları bildirilmiş, 14-16 Aralık’ta örgün ve yaygın eğitime ara verildiğini belirtilmişti. Bunun üzerine öğretmenler Cizre ve Silopi’den ayrılmaya başladı.

Al Jazeera’de yer alan haberde, Eğitim-Sen Şırnak Başkanı Serhat Uğur, "Tarihimizde böyle altı boş bir SMS ile bir uygulama olmamıştı. Ne olacak bu çocuklar?” dedi.

Al Jazeera’den Umay Aktaş Salman imzalı haber şöyle:

Cizre ve Silopi’de görev yapan öğretmen ve okul yöneticilerine önceki gün SMS yoluyla Milli Eğitim Bakanlığı tarafından hizmet içi eğitim seminerine alındıkları bildirildi. Mesajda, öğretmenlerin seminerleri memleketlerinde alabilecekleri yazıldı. Bunun ardından binlerce öğretmen Cizre ve Silopi’den ayrılmaya başladı. Dün de gece 23.00’ten itibaren iki ilçede sokağa çıkma yasağı ilan edildi. Halk ve kalan öğretmenler, sokağa çıkma yasağı başlamadan fırın, market ve manavlardan alış veriş yapma telaşı yaşadı.

Eğitim-Sen Şırnak Başkanı Serhat Uğur, iki ilçedeki yaklaşık 3 bin öğretmenin üçte ikisinin gittiğini belirtti. Herkesin korktuğunu anlatan Uğur şöyle konuştu:

"Tarihimizde böyle altı boş bir SMS ile bir uygulama olmamıştı. Ne olacak bu çocuklar? 12 Mart’ta üniversite sınavına gireceklerdi. Bu kayıp nasıl telâfi edilecek? Zaten eğitim öğretim sürekli aksıyor. 'Onlar hep sınavlarda son sıralarda, bir şey değişmez' diye mi düşünüyorlar?"

"Döndüğümde neyle karşılaşacağım?"

Aldığı mesajın ardından Cizre’den ayrılan ve adını vermek istemeyen bir beden eğitimi öğretmeni, hizmet içi eğitimin nerede, ne zaman olacağıyla ilgili bir bilgisinin olmadığı ve kendilerine bir bilgi verilmediğini anlattı:

"Özel araçla birkaç kişi yola çıktık. Bir anda panik yaşadık ve yola çıktık. Hâlâ o ilk şoku yaşıyorum. Aklım da öğrencilerimde. Onların da korkuları var. Öğrencilerimin çoğu Cudi ve Nur Mahalleleri’nden. Döndüğümde nasıl bir manzara ile karşılaşacağımı, ne zaman döneceğimizi bilmiyorum. Çocuklara üzülüyoruz. Onlar da şu an sınav döneminde ve batıdaki tüm öğrencilerle yarış durumundalar. Ancak şartlar eşit değil. Çok geri kalmış durumdalar, eğitim olmayınca daha da geriliyorlar. Eğitim yılının başından beri doğru dürüst bir beden dersi yapamadık. Tüm branşlar için geçerli bu. Öğrenciler olay olunca gelmiyorlar. Çatışmalara katılanlar da var. Okulumuz boş kalıyor."

"Zaten hep gerideler"

“Olan geride kalan masum çocuklara oluyor”

5 yıldır Cizre’de çalışan, adını vermek istemeyen bir başka öğretmen ise memleketi Adana’ya döndü. Diğer öğretmenlerin de istemeyerek ayrıldığını anlattı:

"Olan geride kalan masum çocuklara oluyor. Zaten buradaki öğrenciler sürekli eğitimden geri kalıyor. Daha önce tayin istemeyi düşünmedim. Burada olmayı seviyorum. Öğrencilerin, halkın öğretmene saygısı, sevgisi çok büyük. Ancak böyle giderse bu yılsonunda tayinimi isteyeceğim. Çatışmayla nereye kadar?"

"6 bin öğrenci eğitime devam edemedi"

Cizreli olan ve ilçede kalan öğretmenler de var. Onlardan biri olan ve adını vermek istemeyen biriyle konuştuk. 15 yıllık öğretmen. Öğretmenlerin gidişinin büyük hayal kırıklığı yarattığını söyledi:

"Öğretmen arkadaşlara güven vardı, büyük değer veriliyor. Hayal kırıklığı oluştu. Gidenlerin de haklı tarafları olabilir. Ancak buradaki insanların da, öğrencilerin de can güvenliği var. Hizmet içi eğitim kılıf. Eğitimi nerede, nasıl, kimin tarafından verilecek belli değil. Eğitimi askıya almak ucu açık bir mesajla olmaz."

Silopi’de kalan öğretmenlerden biri ise Eğitim Sen İlçe Temsilcisi Metin Alan. Adıyamanlı. Beş yıldır Silopi’de görev yapıyor. Bini aşkın öğretmenin ilçeyi terk ettiğini belirterek şöyle konuştu:

"Aylardır sağlıklı bir eğitim yapılamıyor. 7 okul kapalıydı zaten. Bu okullarda okuyanlardan kimi başka okullara gitti. İmkânı olmayanlar okula gidemedi. Bu yıl ilçede 6 bin öğrenci eğitime devam edemedi."

Milli Eğitim Bakanı Nabi Avcı imzasıyla illere gönderilen yazıda ise Şırnak'ın Cizre ve Silopi ilçelerinde 14-16 Aralık’ta örgün ve yaygın eğitime ara verildiğini belirtildi. Eğitime erişimle ilgili sıkıntılar tespit edildiğinin belirtildiği yazıda, aksayan eğitim ve öğretimin telâfi edilmesine ilişkin alınması gereken tedbir ve yöntemler konusunda öğretmenlerin hizmet içi eğitime alınmasının kararlaştırıldığı anlatıldı. Öğretmenlere Türkiye genelinde eğitim görecekleri merkezlerin SMS yolu ile duyurulacağı bildirildi. İlgili mevzuat çerçevesinde hizmet içi eğitime alınacak öğretmenlerin yolluk ve yevmiyelerinin bakanlıkça karşılanacağı kaydedildi.