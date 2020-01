Çipras, AB Zirvesi'nde Ege'deki hava sahası ihlallerini hatırlattığını yazdı; Davutoğlu cevap verince tweetleri sildi

Yunanistan Başbakanı Aleksis Çipras, Twitter'dan yaptığı açıklamada Başbakan Ahmet Davutoğlu'na Türk jetleri tarafından düşürülen Rus jetini anımsatarak "Neyse ki Bizim pilotlarımız sizinkilerin Ruslara karşı olduğu kadar gergin değil. Ege’de yaşananlar aptalca ve akıl almaz şeyler. Sizler ihlal etmek için, biz de engellemek için milyarlar harcıyoruz" dediğini aktardı. Çipras, tweetlerini iki onaylanmış hesabından İngilizce ve Yunanca olarak paylaştı. Başbakan Ahmet Davutoğlu, Çipras'ın İngilizce hesabına cevap yazarak, "Çipras'ın pilotlarla ilgili yorumları günün ruhuyla uyuşuyor gibi görünmüyor. Aleksis: Pozitif ajandamıza odaklanalım" dedi. Bunun üzerine Çipras, pilotlarla ilgili İngilizce yorumlarını sildi.

Yunanistan Başbakanı Aleksis Çipras, Brüksel’de Başbakan Ahmet Davutoğlu’yla sohbetinde aktardıklarını kamuoyuyla Twitter üzerinden paylaştı.

Çipras, Davutoğlu’na şu ifadeleri kullandığını belirtti:

“Neyse ki Bizim pilotlarımız sizinkilerin Ruslara karşı olduğu kadar gergin değil. Ege’de yaşananlar aptalca ve akıl almaz şeyler. Sizler ihlal etmek için, biz de engellemek için milyarlar harcıyoruz. Son model silah sistemlerimiz havada mevcut ama aşağıda masum insanların boğularak ölmesine neden olan kaçakçıları tespit edemiyoruz.”

Comments on pilots by @atsipras seem hardly in tune with the spirit of the day. Alexis: let us focus on our positive agenda.