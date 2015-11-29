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Rusya, Türkiye'den futbolcu transferini yasakladı

Rubin Kazan'da oynayan Gökdeniz Karadeniz karardan etkilenmeyecek

29 Kasım 2015 23:52

Rusya Spor Bakanı, Vitaliy Mutko Rusya'daki hiç bir futbol kulübünün Türkiye'den futbolcu transfer etmeyeceğini açıkladı

Rusya Spor Bakanı ve aynı zamanda Rusya Futbol Federasyonu Başkanı Vitaliy Mutko, Türkiye’ye yönelik yaptırımlardan oyuncu transferlerinin de etkileneceğini açıkladı.

Hürriyet Moskova Temsilcisi Nerdun Hacıoğlu'nun haberine göre Mutko şu anda sadece “Rubin” takımıyla sözleşmesi bulunan Gökdeniz Karadeniz’in Rusya’da kalabileceğini, yeni oyuncuların ise Türkiye'den alınamayacağını duyurdu.

“R-Sport” yayınına yaptığı açıklamada Putin’in imzaladığı kararnameden sonra Türkiye’den önümüzdeki kış sezonunda hiçbir transfer gerçekleşemeyeceğini belirten Mutko, “Kulüplerimizden herhangi birinin aklına Türkiye’den oyuncu davet etme gelse bile bunun mümkün olamadığını hemencecik anlayacaktır. İlerisi için kesin konuşmak istemiyorum, ama yukarıdan gereken sinyal verildi bile” dedi.

Şu anda Rusya’daki kulüplerde oynayan tek futbolcunun Rubin’deki Gökdeniz olduğunu da vurgulayan Spor Bakanı, “Onun durumu farklı. Devlet Başkanı kararnamesinde de söylendiği gibi Rubin ile sözleşmesi eski olduğu için kalabilir. Benim kastım bundan sonra Türkiye’den kimsenin alınmayacağı” ifadesini kullandı.

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