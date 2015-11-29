T24 LogoT24 Logo
Gündem

Rus savaş uçağı 'İsrail hava sahasını' da ihlal etmiş

Yaalon, Rus savaş uçağının hangi tarihte "İsrail hava sahasını ihlal ettiğini" belirtmedi

29 Kasım 2015 22:13

İsrail Savunma Bakanı Moşe Yaalon, "Golan Tepeleri yakınında uçan bir Rus jetinin İsrail hava sahasını ihlal ettiğini" açıkladı.

Yaalon, “Rus savaş uçağı, Suriye tarafından hava sahamıza 1.6 kilometre kadar girdi. Ama biz vurmadık. Uyarımızın ardından hava sahamızı hemen terk etti… Açık bir pilot hatasıydı” dedi.

Hürriyet'ten Nerdun Hacıoğlu'nun haberine göre, İsrailli bakan, “Biz Ruslara, Ruslar da bizim Suriye’deki operasyonlarımıza müdahale etmiyor. Netanyahu ile Putin Moskova’da görüştükten sonra havada ihtilaf çıkmaması için anlaşmaya varılmıştı zaten” diye konuştu.

Yaalon, Rus savaş uçağının hangi tarihte "İsrail hava sahasını ihlal ettiğini" ise belirtmedi.

İsrail, hava sahası ihlalinden bahsetse de uluslararası toplum Golan Tepeleri’ni İsrail toprağı olarak tanımıyor. İsrail, Suriye’ye ait olan Golan Tepeleri’nin büyük kısmını 1967’den beri işgal altında tutuyor.

ETİKETLER

rus uçağıhava sahası ihlaliisrailhaber

İlgili Haberler

Rusya'da polis yurt basıp, Türk öğrencileri gözaltına aldı

Rus polisi Saratov kentinde, yaklaşık 100 Türk öğrencinin kaldığı üniversite yurduna baskın düzenledi

Rusya uçakları İdlib’i vurdu; 40 ölü, 70 yaralı

Ölü sayısının yükselmesinden endişe ediliyor

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

Rusya lideri Putin’le görüşen Cumhurbaşkanı Erdoğan Libya’da frene bastı...

Mahçupyan: Erdoğan'ın hırsları eşiği geçti, dönüş yok; Davutoğlu bildiklerini anlatırsa...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

'Erik Dalı Gevrektir' mahkemelik oldu...

Oyuncu Halil Ergün'den Soylu'ya tepki:Yaşamı ve yaşatmayı seçen sanatçıların hedef...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

Deve krizi: Her şey Avustralya'ya 24 deve getirilmesiyle başladı...

Sabah yazarından ‘bekârlık’ vergisi önerisi: Çocuk yapma, kedi sev, dizi...

Dr. Mehmet Öz: "Kahvaltı günün en önemli öğünü" cümlesi bir...

Hakan Şükür ABD'de Uber şoförü oldu ...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24