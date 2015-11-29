Rus savaş uçağı 'İsrail hava sahasını' da ihlal etmiş

İsrail Savunma Bakanı Moşe Yaalon, "Golan Tepeleri yakınında uçan bir Rus jetinin İsrail hava sahasını ihlal ettiğini" açıkladı.

Yaalon, “Rus savaş uçağı, Suriye tarafından hava sahamıza 1.6 kilometre kadar girdi. Ama biz vurmadık. Uyarımızın ardından hava sahamızı hemen terk etti… Açık bir pilot hatasıydı” dedi.

Hürriyet'ten Nerdun Hacıoğlu'nun haberine göre, İsrailli bakan, “Biz Ruslara, Ruslar da bizim Suriye’deki operasyonlarımıza müdahale etmiyor. Netanyahu ile Putin Moskova’da görüştükten sonra havada ihtilaf çıkmaması için anlaşmaya varılmıştı zaten” diye konuştu.

Yaalon, Rus savaş uçağının hangi tarihte "İsrail hava sahasını ihlal ettiğini" ise belirtmedi.

İsrail, hava sahası ihlalinden bahsetse de uluslararası toplum Golan Tepeleri’ni İsrail toprağı olarak tanımıyor. İsrail, Suriye’ye ait olan Golan Tepeleri’nin büyük kısmını 1967’den beri işgal altında tutuyor.