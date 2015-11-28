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Dünya

Rusya'da polis yurt basıp, Türk öğrencileri gözaltına aldı

Rus polisi Saratov kentinde, yaklaşık 100 Türk öğrencinin kaldığı üniversite yurduna baskın düzenledi

28 Kasım 2015 21:54

Türkiye’nin hava sahası ihlali gerekçesiyle Suriye sınırında Rus uçağını düşürmesi, iki ülke arasındaki ilişkileri kopma noktasına getirirken, Rusya’nın Türkiye vatandaşlarına karşı tutumu da sertleşiyor. Rus polisi, Moskova'nın 840 kilometre güneydoğusundaki Saratov kentinde, yaklaşık 100 Türk öğrencinin kaldığı üniversite yurduna sabah saatlerinde baskın düzenledi.

Güvenlik gerekçesiyle adının kullanılmasını istemeyen bir öğrencinin anlatımına göre; 06:00 sularında eğitimli köpeklerle Saratov Devlet Üniversitesi Yurdu’na gelen polis, sadece Türk öğrencilerin odasına gelerek pasaport kontrolü yaptı, bazı odalara ise kapı kilitlerini kırarak girdi. “Yalnız mı kalıyorsun”, “Erkek arkadaşın var mı” gibi sorular yöneltilip, evrakları kontrol edilen 20 kadar öğrenci gözaltına alındı.

 

Hastanede tehdit ettiler

 

 

Hürriyet'ten Serdar Aksoy'un haberine göre; sonrasında narkotik birimlerince hastaneye götürülen öğrencilere idrar testi yapıldı; doktorlar, uyuşturucu kullanıp kullanmadıklarını sordu. Testler için başlarında bekleyen polisler tarafından sınır dışı edilmekle tehdit edildiklerini anlatan öğrenciler, küçük bir boş kağıt parçasına imza atmak zorunda bırakıldı.

 

Dönmek istiyoruz ama...

 

Bir öğrenci, tedirgin olduklarını anlatarak, “Türkiye’ye dönmeyi düşünüyorum. Şartlar giderek ağırlaşıyor. Fakat Moskova’ya trenle 15 saatlik bir mesafede burası. Yolda başımıza ne gelir, öngöremiyorum” diye konuştu. 
Öğrencilerin bir kısmı serbest bırakıldı.

 

Rusya’da çok sayıda Türk öğrenci var

 

Rusya’nın başta Moskova ve Saint Petersburg, birçok kentinde çok sayıda Türk öğrenci bulunuyor. Milli Eğitim Bakanlığı’nın yurt dışı programları ve çeşitli üniversiteler arasında yapılan akademik işbirliği kapsamında Rusya’ya giden öğrenciler, yüksek lisans ve doktora yapıyor. Öte yandan, Akkuyu Nükleer Santrali’nde çalışması planlanan üniversite öğrencileri de eğitim için Rusya’ya gönderildi.

 

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