Rusya uçakları İdlib’i vurdu; 40 ölü, 70 yaralı

Rus ordusuna ait savaş uçaklarının İdlib'in Eriha ilçesinde pazar yerine saldırması sonucunda 40 sivilin öldüğü, 70 kişinin de yaralandığı bildirildi.

Habertürk'ün haberine göre Eriha ilçesinde sivil savunma yetkililerinden alınan bilgiye göre, Rus savaş uçaklarının İdlib'de, muhaliflerin denetimindeki Eriha ilçe merkezinde bulunan pazar yeri ile sivil yerleşim birimine saldırması sonucunda, aralarında kadın ve çocuklarınında olduğu 40 kişi hayatını kaybetti, 70 kişi de yaralandı.

Saldırı bölgesinde büyük maddi hasarın meydana geldiğini aktaran yetkililer, Rus savaş uçaklarının saldırılarında yaralanan sivillerin ilçedeki sahra hastanelerine kaldırılarak tedavi altına alındığını söyledi.

Sivil savunma ekiplerinin saldırı sonucunda yıkılan ev ve iş yerlerin enkazının altında ölü ve yaralıların olup olmadığını araştırıldığını ifade eden yetkililer, ölü sayısının yükselmesinden endişe edildiğini aktardı.