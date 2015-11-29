T24 LogoT24 Logo
Dünya

Rusya uçakları İdlib’i vurdu; 40 ölü, 70 yaralı

Ölü sayısının yükselmesinden endişe ediliyor

29 Kasım 2015 14:38

Rus ordusuna ait savaş uçaklarının İdlib'in Eriha ilçesinde pazar yerine saldırması sonucunda 40 sivilin öldüğü, 70 kişinin de yaralandığı bildirildi.

Habertürk'ün haberine göre Eriha ilçesinde sivil savunma yetkililerinden alınan bilgiye göre, Rus savaş uçaklarının İdlib'de, muhaliflerin denetimindeki Eriha ilçe merkezinde bulunan pazar yeri ile sivil yerleşim birimine saldırması sonucunda, aralarında kadın ve çocuklarınında olduğu 40 kişi hayatını kaybetti, 70 kişi de yaralandı.

Saldırı bölgesinde büyük maddi hasarın meydana geldiğini aktaran yetkililer, Rus savaş uçaklarının saldırılarında yaralanan sivillerin ilçedeki sahra hastanelerine kaldırılarak tedavi altına alındığını söyledi.

Sivil savunma ekiplerinin saldırı sonucunda yıkılan ev ve iş yerlerin enkazının altında ölü ve yaralıların olup olmadığını araştırıldığını ifade eden yetkililer, ölü sayısının yükselmesinden endişe edildiğini aktardı.

ETİKETLER

rusyaidlibsavaşölü

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

Rusya lideri Putin’le görüşen Cumhurbaşkanı Erdoğan Libya’da frene bastı...

Mahçupyan: Erdoğan'ın hırsları eşiği geçti, dönüş yok; Davutoğlu bildiklerini anlatırsa...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

'Erik Dalı Gevrektir' mahkemelik oldu...

Oyuncu Halil Ergün'den Soylu'ya tepki:Yaşamı ve yaşatmayı seçen sanatçıların hedef...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

Deve krizi: Her şey Avustralya'ya 24 deve getirilmesiyle başladı...

Sabah yazarından ‘bekârlık’ vergisi önerisi: Çocuk yapma, kedi sev, dizi...

Dr. Mehmet Öz: "Kahvaltı günün en önemli öğünü" cümlesi bir...

Hakan Şükür ABD'de Uber şoförü oldu ...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24