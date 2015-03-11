Çipras Almanya'dan savaş tazminatı istedi

Yunanistan Başbakanı Aleksis Çipras, Yunanistan ile Almanya arasında İkinci Dünya Savaşı ile ilgili, savaş tazminatı meselesi bulunduğunu belirtti, "Almanya'nın, Yunanistan'a savaş tazminatı ödemesi gerekiyor" dedi.

Çipras, Parlamentoda Yunanistan’ın İkinci Dünya Savaşı nedeniyle Almanya’dan talep edilen savaş tazminatı konusunda siyasi partiler arasında bir komisyon oluşturulmasına yönelik toplantıda yaptığı konuşmada, 1953 Londra Sözleşmesi’ne göre Almanya’nın Yunanistan'a savaş tazminatı ödemesi gerektiğini söyledi.

Almanya ile Yunanistan arasında imzalanan 1960 anlaşmasının savaş tazminatlarıyla ilgili olmadığını belirten Tsipras, Almanya’nın İkinci Dünya Savaşı sonrasında, bir dizi müdahaleden yararlandığını, 1953 Londra Sözleşmesi ile Birinci Dünya Savaşı’ndan kalan borçlarının silindiğini ve yeniden yapılanması için müttefik ülkelerden muazzam maddi yardımlar aldığını belirtti.

Çipras, “Ancak, Londra Sözleşmesi aynı zamanda Almanya’nın İkinci Dünya Savaşı ile ilgili ödemesi gereken savaş tazminatları bulunduğunu da kabul etmektedir. Bunların 1990 yılında nihai barış anlaşmasıyla düzenlenmesi gerekiyordu. Ancak Almanya’nın bölünmesi nedeniyle bu anlaşma imzalanamadı. Sonraki yıllarda, Doğu ve Batı Almanya’nın birleşmesiyle bu meselenin çözümlenmesine yönelik hukuki ve siyasi koşullar oluştu. Ancak, Alman hükümetleri o zamandan beri suskun kalmayı, yasal hileleri, ertelemeyi ve ağırdan almayı tercih ettiler. Bu tavır ahlaki midir acaba?” diye konuştu.

Başbakan Çipras, Yunan hükümetinin eşit koşullarda dürüst bir müzakere kapsamında, diyalog aracılığıyla Avrupa’nın karşılaştığı sorunlarına çözümüne katkı sağlamak için yorulmadan çalışacağını ancak aynı zamanda Yunanistan’a ve Yunan halkına karşı yerine getirilmemiş tüm yükümlülüklerin de yerine getirilmesi için çaba göstereceğini kaydetti.

Yunanistan’ın kendi yükümlülüklerini yerine getirmeyi taahhüt ettiğini, diğer tarafların da aynı şeyi yapmak zorunda olduğunu ifade eden Aleksis Tsipras şöyle devam etti:

"İkinci Dünya Savaşı’nda yaşanan hatıraların canlı tutulması gerekir. Ancak, şüphecilik ve halklar arasında nefret duygularının yayılması için değil, faşizmin ve Nazizmin ne demek olduğunun bilinmesi için. Halklar arasında karşılıklı dayanışma, işbirliği ve diyalogun yerini tarihi ikbalin üstünlüğü aldığı zaman, neler olduğunun bilinmesi için. Avrupa halkları ve liderleri çağdaş Avrupa tarihini hatırlamak ve bundan ders almak zorundalar. Çünkü Avrupa bugün yine, İkinci Dünya Savaşı’na yol açan aynı yanlışları yapamaz, yapmamalı."

Tüm bunların son derece hassas ve teknik meseleler olduğunu, bunlarla ilgili gerekli çalışmaların hukukçular ve tarihçiler tarafından yapılması gerektiğini ifade eden tsipras, “Yunan ve Alman halklarına şunu belirtmek istiyorum ki, bizler bu meseleye anlaşma niyetiyle gerekli hassasiyet, samimiyet ve sorumlulukla yaklaşıyoruz. Biz, yükümlülüklerimizi yerine getireceğiz. Kimseye ders vermiyoruz ancak, kimseden de ahlak dersi kabul etmiyoruz. Alman hükümetinden de, siyasi, tarihi ve ahlaki nedenlerle ayni şeyi bekliyoruz” diye konuştu.