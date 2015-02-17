Sosyalist Çipras sağcı Prokopis Pavlopoulos'u Cumhurbaşkanı adayı gösterdi

Sosyalist Syriza'nın lideri Aleksis Çipras, Yunanistan'da cumhurbaşkanı adayı olarak hükümet ortağı merkez sağ partisi Yeni Demokrasi'nden İçişleri Bakanı Prokopis Pavlopoulos'u gösterdi.

Yunanistan ile ilgili İngilizce haber yapan, ekathimerini.com haber sitesine göre, Bugün (17 Şubat 2015) Syriza'nın Yunanistan Parlementosu'ndaki grup toplantısında konuşan Aleksis Çipras, ''İçişleri Bakanı Pavlopoulos'u aday göstermek, politik ve sosyal olarak uzlaşı zeminine olan ihtiyacı yansıtmaktadır'' dedi.

Prokopis Pavlopoulos kimdir?

Prokopis Pavlopoulos 10 Temmuz 1950 yılında Kalamata doğumlu. Bir avukat olan Pavlopoulos politikacı kimliği dışında akademik kimliğe de sahip ve üniversitelerde ders veriyor. 2004-2009 yılları arasında İçişleri Bakanı olarak görev yaptı. Evli olan Pavlopoulos'un 2 kızı ve 1 oğlu var.