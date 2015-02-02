Syriza'nın İspanyol kardeşi: Podemos



Yunanistan'da iktidara gelen Syriza’nın kardeş partisi Podemos tam anlamı ile bir siyasi fenomen. Henüz bir yıl önce kurulan parti geçen cumartesi günü başkent Madrid’in ünlü Puerta del Sol Meydanı’nda görkemli bir miting düzenledi.

Polisin verilerine göre 100 bin, partinin verdiği bilgiye göre ise 300 bin kişinin katıldığı mitingte bir konuşma yapan Podemos’un Genel Başkanı Pablo Iglesias’ın mesajı netti. Daha iyi bir ülke hayali kurduklarını dile getiren Iglesias, meydanda hayal görmeye devam etmek için değil, bu hayali 2015’te gerçekleştirmek için toplandıklarını kaydetti.

36 yaşındaki İglesias, İspanya’da siyasetin yeni yıldızı olarak nitelendiriliyor. Tsipras'ı kendine örnek alan İglesias, Syriza’nın Yunanistan’da iktidara gelmesinin ardından birkaç gün içinde, birçok siyasi partinin yıllarca yapamadığı kadar çok iş başardığını dile getirdi.

Bu yıl Kasım ayında yapılacak parlamento seçimleri öncesinde, kamuoyu araştırmalarına göre birinci sırada yer alan Podemos, Syriza gibi Avrupa Birliği tarafından dayatılan tasarruf politikalarına karşı çıkıyor. Geçen yılki Avrupa Parlamentosu seçimlerinde Strasbourg’a beş milletvekili gönderen partinin özellikle ekonomik hedefleri İspanya’da gündemin ilk sıralarında.

İktisatçıların görüş ayrılığı

Ekonomi Profesörü Juan Carlos Lázaro, Podemos’un savunduğu fikirlerin hayata geçirilmesinin İspanya’yı felakete sürükleyeceğini öne sürüyor. Podemos’un ekonomi programının uygulanması halinde bunun hem İspanya hem de herhangi başka bir ülke için felaket olacağını savunan Lázaro, partinin Avrupa Merkez Bankası’nın bağımsızlığını kaldırmak, faiz oranlarını siyasi nedenlerle değiştirmek ve mali piyasalara müdahele edebilmek gibi fikirleri olduğunu dile getirdi.

Ancak Podemos’un ekonomide atmak istediği adımları destekleyen iktisatçılar da mevcut. ‘Krize Karşı Ekonomistler’ adlı hareketin üyelerinden Jorge Fabra, Podemos’un kendini geliştirdiğini ve artık borçların silinmesinden söz etmediğini belirterek, partinin daha çok ekonomide yeniden yapılanma fikrini benimsediğini ifade etti.

Ekonomik veriler aslında İspanya’da durumun Yunanistan’daki kadar kötü olmadığını ortaya koyuyor. İspanya ekonomisi geçen yıl yüzde 1,4 oranında büyüme kaydetti. Ancak buna rağmen hala her dört kişiden biri işsiz. Özellikle gençler arasındaki işsizlik dramatik seviyelere çıkmış durumda. Cumartesi günkü mitingte ok sayıda gencin yer almasının başlıca sebeplerinden biri de bu.