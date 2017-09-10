Çipras: AB'nin Türkiye'ye kapıyı kapatması stratejik bir hata olur

Uluslararası 82. Selanik Fuarı kapsamında düzenlenen geleneksel basın toplantısında gazetecilerin sorularını yanıtlayan Yunanistan Başbakanı Aleksis Çipras, Avrupa Birliği ile ilişkiler konusunda Türkiye'ye destek verdi.

Çipras, "Türkiye'nin AB'ye üyelik müzakerelerinin AB tarafından kesintiye uğratılması, stratejik ve taktiksel bir hatadır. Kapıyı kapatmak yanlış" dedi.

''Türkiye bölgenin güvenliği için önemli bir ülke. Merkel bakalım bu görüşlerini ekimde tekrar edecek mi? Belki seçim sonrası farklı olur. Bazen seçim dönemlerinde tansiyon artar. Yunanistan olarak görüşümüz hep sabit'' diyen Çipras, ''Türkiye uluslararası hukuka saygı duymalı. Türkiye’nin Ege’de ihlallere son vermesini ve Kıbrıs'taki müzakerelerde daha olumlu bir tutum sergilemesini isteriz” ifadelerini kullandı.

Almanya Başbakanı Angela Merkel, Türkiye'nin hukuk ilkelerinden uzaklaştığını, bu nedenle ekim ayında yapılacak Avrupa Konseyi toplantısında, Türkiye ile yürütülen Avrupa Birliği (AB) üyelik müzakerelerinin dondurulması ya da tümüyle kesilmesi konusunu görüşebileceklerini söylemişti.