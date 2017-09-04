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Dünya

Merkel: Türkiye ile AB müzakerelerinin sonlandırılmasını talep edeceğim

Martin Schulz: Başbakan olursam Türkiye ile müzakereleri keserim

04 Eylül 2017 02:05

Almanya'da genel seçimler öncesi düzenlenen düelledo Hristiyan Demokrat Birlik Genel Başkanı ve Başbakan Angela Merkel ile Sosyal Demokrat Parti’nin başbakan adayı Martin Schulz karşı karşıya geldi. İkilinin gündeminde Türkiye de vardı. Schulz, "Başbakan olursam Türkiye ile müzakereleri keserim" dedi. Merkel, de "Türkiye ile AB müzakerelerinin sonlandırılmasını talep edeceğim" açıklamasında bulundu.

Merkel, 2015 yılında Avrupa’da yaşanan mülteci krizi ile ilgili olarak Martin Schulz’un "bazı konularda hatalar yapıldı" şeklindeki suçlamarına yanıt verdi. 

Merkel, mülteci krizine ilişkin eksiklikler konusunda “Türkiye’de 3 milyon mülteci olduğu ve onlara destek verilmesi gerektiği ile yeterince ilgilenmedik. Bir daha böyle bir şey yaşanmayacak” dedi. Türkiye ile yapılan mülteci anlaşmasının krize doğru bir yanıt olduğunu ifade eden Merkel, "Daha önce olduğu gibi bunun hala doğru olduğunu düşünüyorum" dedi. Kaçak göçe izin verilmeyeceğini işaret eden Merkel, ayrıca Balkan ülkelerini güvenli kaynak ülke olarak kabul etmenin de zaman aldığını ifade etti. 

Merkel, Türkiye ile üyelik müzakerelerinin sona erdirilmesini Avrupa Birliği’nin gündemine getirmek istediğini söyledi. Merkel, Avrupalı yetkililerle ortak bir pozisyon bulup bulamayacakları ve Türkiye ile üyelik müzakerelerinin sona erdirilip erdirilemeyeceğini görüşeceğini ifade etti.

 

Schulz: Artık kırmızı çizgi aşıldı



Sosyal Demokrat Parti’nin başbakan adayı Martin Schulz, Türkiye’ye karşı daha sert bir politika yürütülmesini istedi. Schulz, "Ben başbakan olursam Türkiye ile AB üyelik müzakerelerini sona erdiririm" dedi. Uzun süre Türkiye’nin üyeliğini savunmasına rağmen Türkiye’nin davranışları karşısında başka bir seçeneğin kalmadığını belirten Schulz, "Ancak artık kırmızı çizgi aşıldı" dedi.

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