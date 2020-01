Almanya Başbakanı Merkel: AB, ekimde Türkiye ile ilişkileri tartışacak

Almanya Başbakanı Angela Merkel, Avrupa Birliği'nin (AB) Ekim ayında Türkiye ile üyelik müzakerelerinin devam edip etmeyeceğine yönelik bir görüşme yapacağını ifade etti. Merkel, Avrupa'nın Türkiye ilişkilerin geleceği hakkındaki farklılıklardan kaçınması gerektiğini ifade etti.

Angela Merkel, Türkiye'nin hukuk ilkelerinden uzaklaştığını, bu nedenle ekim ayında yapılacak Avrupa Konseyi toplantısında, Türkiye ile yürütülen Avrupa Birliği (AB) üyelik müzakerelerinin dondurulması ya da tümüyle kesilmesi konusunu da görüşebileceklerini söyledi.



Merkel, Federal Meclis'in, genel seçimlerden önce düzenlediği son oturumda yaptığı konuşmada, Türkiye'de Alman vatandaşlarının tutuklanmalarının siyasi olduğunu söyledi. Merkel, "Gelişme çok endişe verici. Türkiye, kısmen çok hızlı şekilde hukuk ilkelerinden uzaklaşıyor." dedi.

Federal hükümetin bu Almanların serbest bırakılmaları için her türlü çabayı harcadığını belirten Merkel, "İnancımıza göre masum olarak hapiste bulunan bu insanların serbest bırakılması için her gün elimizden gelen her şeyi yapacağız. Bu hepimizin isteği. Alman vatandaşlarına yönelik bu davranışlar ve Türkiye'deki genel durum elbette bizleri, Türkiye ile ilişkilerimizi yeniden nasıl düzenleyeceğimiz düşüncesine sevk ediyor." ifadesini kullandı.

Merkel, bu konuda ilk adımları attıklarını da belirterek, şöyle devam etti:

"Estonya dönem başkanlığından durum böyle kaldığı sürece gelecek aylarda Gümrük Birliği'nin genişletilmesi konusunun gündeme konulmamasını istedik. Ayrıca ekim ayında düzenlenecek Avrupa Konseyi toplantısında Türkiye ile ilişkilerin geleceğinin görüşülmesini önereceğim. Buna görüşmelerin dondurulması ya da sona erdirilmesi konusu da dahil olacak."

Partisinin Türkiye'nin AB üyeliğine her zaman şüpheyle baktığını ve kendisinin buna karşı çıktığını ancak anlaşmalar gereği üyelik müzakerelerini sürdürdüğünü hatırlatan Merkel, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Bunun için Avrupa'da çoğunluğa ihtiyaç var. Bu karar ancak dikkatlice düşünülerek uygulanmalı. Türkiye ile ilişkiler stratejiktir. Türkiye ile ilişkiler çok önemli. Bu nedenle kararlı olma ama Avrupalı ortaklarımızla birlikte hareket etme ve görüşme kararı aldım çünkü hiçbir şey Avrupa'da Türkiye ile ilişkiler konusunda Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın gözleri önünde açıkça tartışmamız kadar şaşırtıcı olamaz. Bu, Avrupa'nın pozisyonunu dramatik şekilde zayıflatır. Bunu yapmamızı tavsiye etmem."

Bu arada Almanya'da yaşayan Türklerin de unutulmaması gerektiğini kaydeden Merkel, "Ülkemizin refahına katkı sağlıyorlar. Onlara sırt çevirmemeliyiz ve gelecekteki gelişmelerle ilgili onlarla da konuşmamız lazım çünkü onlar ülkemizin bir parçası ve bunu onlara anlatmamız lazım. Önümüzde büyük sorumluluk isteyen bir görev var ve elbette bununla ilgileneceğiz" dedi.