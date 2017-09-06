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Dünya
Deutsche Welle

Merkel: Türkiye'nin üyeliğinin taraftarı olmadım

Almanya Başbakanı Angela Merkel, Türkiye'nin AB ile müzakerelerini ekim ayında AB'nin gündemine getireceğini ifade etti

06 Eylül 2017 23:41

Almanya Başbakanı Angela Merkel, Sosyal Demokrat Partili (SPD) rakibi Martin Schulz ile karşı karşıya geldiği televizyon düellosunda söylediklerinin altını çizerek ekim ayında gerçekleştirilecek AB Zirvesi'nde diğer AB liderleriyle Türkiye'nin üyeliğini masaya yatırmak istediğini belirtti.

Müzakerelerin durdurulup durdurulmayacağına ilişkin bir kararın ancak ortak alınabilecek bir karar olduğunu vurgulayan Merkel, üye devletler arasında konuyla ilgili bir ihtilaf yaşanmamasını arzu ettiğini ifade etti.

Almanya Yazı İşleri Ağı'na söyleşi veren Almanya Başbakanı, Türkiye'nin üyelik müzakerelerini büyük ölçüde selefi Gerhard Schröder'den devraldığını, ancak Schröder'in partisi SPD'den farklı olarak hiçbir zaman Türkiye'nin AB üyeliğinin taraftarlarından olmadığını söyledi.

Türkiye'de cezaevlerinde bulunan Alman vatandaşları konusuna da değinen Merkel, "Hukuk devletiyle bağdaşmayan bu tür olaylar yaşanırken Türkiye'nin AB'ye üyelik müzakerelerinin paralel olarak devam etmesi söz konusu olamaz" diye konuştu.

"İnsan hakları başlığını görüşelim"

Almanya'da Hristiyan Demokrat Birlik (CDU) Meclis Grup Başkanı Volker Kauder de Türkiye'nin Avrupa Birliği üyelik müzakerelerinin tamamen durdurulmasının doğuracağı sonuçlara karşı uyarıda bulunarak alternatif bir öneride bulundu. Schwäbische Zeitung'a konuşan Kauder, "Ben şahsen Türkiye'ye insan hakları, inanç özgürlüğü ve hukuk devleti faslını müzakere etmeyi önerirdim" ifadelerini kullandı.

Kauder, "Erdoğan bu öneriyi geri çevirirse de müzakerelere tamamen sırtını çevirmiş olur. Böyle bir taktik, Avrupalıların onu doğrudan kapının dışına itmesinden çok daha zekice olurdu" dedi.

Haber, değiştirilmeden kaynağından otomatik olarak eklenmiştirDeutsche Welle

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